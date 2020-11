Giorgio Panariello su Carlo Conti: la verità sui giorni in ospedale

Carlo Conti, dopo aver contratto il coronavirus e aver trascorso dei giorni all’ospedale Careggi di Firenze, ha fatto ritorno a casa di recente. Giorgio Panariello, suo amico fraterno, intervistato da Radio Toscana nelle scorse ore ha raccontato dei dettagli inediti sul ricovero oltre a dare informazioni sullo stato di salute attuale del conduttore fiorentino.

Il comico ha confermato in parte quel che già Conti ha dichiarato in prima persona pochi giorni fa. “Lui è a casa, sta meglio, sta andando verso la guarigione”, ha sottolineato Panariello che poi ha aggiunto, riferendosi all’amico e al decorso della malattia che lo ha interessato, che non è stata una passeggiata. Anzi, non sono mancati, sottintendendo con ogni probabilità i giorni del ricovero, momenti di forte apprensione.

“Ce la siamo vista brutta. Chi vuole bene a Carlo, ma in generale tutte le persone, si è preoccupato”, ha raccontato l’attore, salvo poi rassicurare, spiegando che il peggio è passato. Panariello ha anche colto l’occasione per lanciare l’ennesimo messaggio preventivo, invitando i radioascoltatori, e più in generale la cittadinanza italiana, a rispettare le norme elementari anti-contagio. Altrimenti detto a mantenere la distanza sociale, ad indossare la mascherina e a disinfettare costantemente le mani.

Oltre a ciò, tornando alle condizioni del presentatore Rai, ha dichiarato:

“Lo dico io ma anche Carlo Conti che c’è passato: questa è una cosa brutta, noiosa, pallosa, anche nei casi quando non è estremamente pericolosa, è comunque una scocciatura, quindi occhio”.

Tale e Quale Show, Carlo Conti riprende il comando del programma di Rai Uno

A riprova che il presentatore toscano si sia ripreso e che la sua lotta al virus è stata vinta, c’è il fatto che il 13 novembre 2020 lo stesso Conti riprenderà in mano il timone di Tale e Quale Show. Come già sperimentato una ventina di giorni fa, condurrà da casa e non dagli studi Rai. A dargli manforte ci sarà la giuria che lo ha sostituito in modo egregio alla conduzione nei due appuntamenti in cui è mancato.

Da sottolineare che il programma, da quando è decollato con la nuova stagione, ha sempre battuto in termini di ascolti la concorrenza di Canale 5, rappresentata dalla corazzata del Grande Fratello Vip 5. Alfonso Signorini, nello scontro diretto, ha sempre dovuto alzare bandiera bianca, anche durante l’assenza del collega toscano.