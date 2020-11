Carlo Conti torna a Tale e Quale Show: sarà lui a condurre la semifinale

Il conduttore tornerà a riabbracciare il suo pubblico del venerdì sera, ma potrà farlo ancora e solo da casa sua in collegamento. Gli ultimi aggiornamenti e come sta oggi

Carlo Conti torna a condurre Tale e Quale Show, ma ancora una volta da casa. Il conduttore non è ancora risultato negativo al Covid, per cui non potrà tornare in studio, ma ripeterà l’esperienza di un paio di settimane fa. Sono infatti già più di due settimane che Conti manca dal suo programma, ma è riuscito a condurre una puntata in isolamento da casa. La settimana scorsa invece non ha potuto, perché era ricoverato e non era il caso di condurre dall’ospedale.. In ogni caso non ha fatto sentire la sua assenza, perché è intervenuto con una telefonata per far sentire la sua vicinanza alla giuria che ha dovuto sostituirlo in corsa.

Domani sera però i giudici, e soprattutto Gabriele Cirilli, non dovranno fare più a meno di Carlo Conti perché è stato dimesso dall’ospedale e potrà tornare a condurre il suo programma da casa. Questo è quanto è stato riportato anche da Fanpage, che ha fatto notare che Carlo Conti lavorerà quindi in smart working come era successo già due settimane fa. Il conduttore potrà tornare all’affetto del suo pubblico, e chissà cosa succederà quando tornerà anche in studio.

Tutti sperano infatti che Carlo Conti potrà tornare a condurre Tale e Quale Show in studio almeno per la finale del torneo, che andrà in onda venerdì prossimo. Ma, data la situazione, non dispiacerà vederlo almeno da casa sua in collegamento pure la settimana prossima. Ciò che conta insomma è che il conduttore stia meglio, dopo un piccolo spavento dovuto alla notizia del ricovero. Anche se Conti ha subito tranquillizzato tutti e ha spento sul nascere ogni possibile allarmismo sulle sue condizioni di salute.

Carlo Conti quindi è ancora positivo al Covid. Tuttavia le sue condizioni si sono stabilizzate per cui non era più necessario tenerlo sotto osservazione in ospedale. Pochi giorni fa è stato proprio lui ad annunciare le sue dimissioni. Una situazione che lo accomuna ad altri conduttori: Cattelan, che ha dovuto lasciare X Factor, e Gerry Scotti, entrambi positivi al Covid ancora. Su Scotti c’era stato anche una notizia che lo voleva ricoverato in terapia intensiva, prontamente smentita dall’ufficio stampa.