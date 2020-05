Made in Italy fiction, la seconda stagione si farà: arriva la conferma

Made in Italy 2 si farà: continua la storia di Irene Mastrangelo e la rivista di moda Appeal

Made in Italy 2 si farà. La fiction di Mediaset e Amazon Prime, con protagonista Greta Ferro, avrà una seconda stagione. La conferma è arrivata dal produttore Pietro Valsecchi sulle pagine del Corriere della Sera. In questi mesi si sta lavorando alle nuove puntate, che verranno girate appena passerà l’emergenza Coronavirus. Al momento, dunque, non è chiaro quando potremo assistere alla seconda stagione. Intanto la serie tarda ad arrivare su Canale 5: mentre su Amazon Prime è disponibile dallo scorso settembre, Mediaset continua a rimandare la messa in onda. Doveva essere trasmessa entro la fine della primavera ma, secondo le ultime indiscrezioni, slitterà al prossimo autunno.

Greta Ferro torna ad indossare i panni di Irene Mastrangelo

Una seconda stagione di Made in Italy era inevitabile dopo il finale aperto dell’ultimo episodio. Quello in cui Irene Mastrangelo (Greta Ferro) assume la direzione di Appeal dopo una gavetta lunga che le ha cambiato la vita e soprattutto dopo la scomparsa del direttore Armando. Ma la giovane giornalista deve fare i conti pure con una gravidanza inattesa mentre la sua migliore amica Monica (Fiammetta Cicogna), dopo tante relazioni sbagliate, è pronta a sposarsi. Nulla si sa della trama di Made in Italy 2 ma è probabile che ci sia un salto temporale in modo da raccontare il boom della moda italiana negli anni Ottanta.

Le parole di Pietro Valsecchi su Made in Italy 2

“Io sto lavorando con gli sceneggiatori: siamo a fine stesura di Cartello siciliano, su Buscetta, mentre mia moglie (Camilla Nesbitt ndr) lavora a Made in Italy2. Poi stiamo sviluppando Lady Corleone, una serie in 4 serate: la storia di una ragazza che vive tra Palermo e Milano e, in seguito a varie disavventure familiari, si stabilisce nel capoluogo lombardo dove diventa uno dei grandi capi mafia”, ha raccontato Pietro Valsecchi della nota casa di produzione Taodue.