Made in Italy fiction su Canale 5: trama e quando va in onda

Di cosa parla la nuova fiction di Canale 5 Made in Italy e quando va in onda

Nuova fiction su Canale 5: si tratta di Made in Italy, ambientata negli anni Settanta nel mondo della moda italiana. Al momento Mediaset non ha ancora ufficializzato una data d’uscita ma pare che la serie partirà tra aprile e maggio. Nel frattempo è già disponibile su Amazon Prime, dopo che il colosso americano ha stretto un accordo con l’azienda capitanata da Pier Silvio Berlusconi. Protagonista di Made in Italy è un’attrice emergente: Greta Ferro. Classe 1995, è originaria del Molise e ha lavorato a lungo come modella prima di debuttare come attrice. Un debutto che ha convinto molti, compreso il duro critico televisivo Aldo Grasso.

La trama di Made in Italy e chi sono gli altri attori del cast

La nuova fiction Made in Italy racconta l’incredibile esplosione nella Milano degli anni Settanta della moda italiana, grazie al talento di una generazione di straordinari stilisti. La serie si distingue per la grande cura dei costumi e delle scenografie. La storia è raccontata dal punto di vista di Irene, interpretata dalla giovane attrice Greta Ferro, che per caso trova lavoro in una rivista di moda dopo aver abbandonato l’università in seguito ad un litigio con un professore. Stefania Rocca veste i panni della grande stilista Krizia, Claudia Pandolfi quelli di Rosita Missoni, mentre Nicoletta Romanoff impersona Raffaella Curiel. Raoul Bova è, invece, Giorgio Armani. Marco Bocci è un fotografo e Margherita Buy la direttrice del magazine Appeal. Alla rivista lavorano anche Fiammetta Cicogna e Maurizio Lastrico (noto per il ruolo di Marco Nardi in Don Matteo).

Il contributo degli stilisti alla fiction Made in Italy

Per Made in Italy le grandi firme della moda dell’epoca hanno aperto i propri archivi e nella serie i protagonisti indossano abiti e accessori originali. Da Albini a Curiel, passando per Fiorucci, Krizia, Missoni e Valentino, in molti hanno reso disponibili le proprie creazioni vintage. Le riprese si sono svolte in gran parte a Milano, con qualche scena a New York e in Marocco.