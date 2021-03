Sabato 27 marzo 2021, ospiti tv: Verissimo, Tv Talk, Amici, Ciao Maschio

By

Tornano gli appuntamenti del sabato con i programmi più seguiti. Da Mediaset a Rai, ecco quali saranno le tematiche che verranno affrontate nei vari talk show. E poi ancora tutte le interviste con i Vip del momento, in particolare quelle emozionanti di Silvia Toffanin.

E proprio Verissimo questo sabato cambierà programmazione anticipando di mezz’ora la sua messa in onda. In prima serata, invece, secondo appuntamento con Maria De Filippi e il suo Amici. Per la Rai, invece, spazio ai dibattiti: da Tv Talk con Massimo Bernardini e a tarda sera, Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo.

Ecco quali saranno quindi gli ospiti che parteciperanno alle seguenti trasmissioni.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Anticipa la messa in onda di Verissimo alle 15.30 invece che alle 16.00, come di consueto. Per la prima volta nel programma di Silvia Toffanin ci sarà l’onorevole Maria Elena Boschi.

In studio anche i simpaticissimi Michelle Hunziker e Gerry scotti che dal 29 marzo saranno i nuovi conduttori di Striscia la notizia. Ci sarà anche Francesco Arca, che è uno dei protagonisti di Svegliati amore mio, la fiction in onda su Canale 5 in questi giorni con Sabrina Ferilli.

Tra gli ospiti anche il pugile Daniele Scardina, che ha appena conquistato il titolo “Supermedi dell’Unione Europea”; Noemi, reduce dal Festival di Sanremo e Lucilla Agosti, conduttrice e ormai scrittrice. Infine Gigliola Cinquetti, che ripercorrerà la sua vita e la sua carriera musicale.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Dalle 15.00 su Rai 3 a Tv Talk si parlerà di campagna vaccinale. Massimo Bernardini farà intervenire sul tema il giornalista del Tg3 Jari Pilati e Corrado Augias. Quest’ultimo parlerà anche di un argomento emerso dalla prima puntata della nuova stagione di Città Segrete: Milano come “città più città d’Italia”. A seguire si parlerà del caso Lombardia e la nuova narrazione mediatica adottata, che sta plasmando l’immagine della regione.

Ospite della puntata sarà pure Pino Insegno che svelerà i meccanismi del suo programma Voice Anatomy. Mentre Claudio Gioè parlerà della nuova fiction di cui è protagonista, Màkari, e con essa anche di una nuova tendenza narrativa: sempre più spesso i protagonisti non sono detective di professione, ma appartengono ad altri ambiti lavorativi.

Infine, ci sarà la sessuologa Nada Loffredi che spiegherà l’iter che porta alla selezione e al successivo abbinamento dei concorrenti nel programma Matrimonio a Prima Vista. Luca Dondoni e Marta Cagnola invece affronteranno il ritorno di Amici e tutte le sue novità. Ad partecipare al dibattito in studio anche Beatrice Dondi de L’Espresso e Nanni Delbecchi de Il Fatto Quotidiano, con gli interventi di Saverio Raimondo.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Secondo serata del Serale di Amici con Maria De Filippi, i professori del talent e i ragazzi, alunni della scuola che si apprestano a diventare dei professionisti nel loro settore, danza e canto. Ad animare la serata due importanti ospiti.

Ci sarà infatti Irama, reduce dall’esperienza del Festival di Sanremo che purtroppo non ha potuto vivere appieno. Canterà il suo brano sanremese, La genesi del tuo colore. E poi ancora in scena i comici Pio e Amedeo.

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio

Appuntamento con Ciao Maschio alle ore 23.15 su Rai 1. Questa settimana Nunzia De Girolamo sottoporrà alle sue interviste Leo Gullotta, attore, comico e doppiatore, che affronterà i temi del filo conduttore della puntata, libertà e coraggio, elementi che, tra l’altro, caratterizzano anche la sua vita privata.

In studio anche Giampiero Mughini, giornalista e scrittore, racconterà della sua infanzia siciliana. In ultimo, ci sarà anche Francesco Arca, attore ed ex modello. Non mancherà l’intervento della stessa conduttrice, dei telespettatori attraverso i canali social e della tagliante ironia di Drusilla Foer.