Màkari fiction: tutte le anticipazioni della quarta puntata

Màkari, la serie tv sul giornalista “investigatore” Saverio Lamanna ha conquistato il pubblico di Rai 1 per due serate consecutive. Fin dalla prima, quella del 15 marzo, ha ottenuto il 28% di share pari ai 6.744.000 telespettatori, mentre nella seconda del 16 marzo ha interessato 6.196.000 spettatori pari al 25.9% di share.

Degli ottimi numeri se consideriamo che lo scontro è avvenuto con il colosso Mediaset, l’Isola dei famosi, condotto da Ilary Blasi, che invece è presente nella rete già da diverse edizioni. Oggi 22 marzo sta andando in onda la terza puntata, mentre la prossima settimana è prevista la messa in onda della quarta ed ultima.

Nel penultimo appuntamento, intitolato È solo un gioco, vedremo l’intuitivo ex portavoce “investigatore” Lamanna alle prese con la morte di un suo lontano cugino. Il suo nome: Franco Rizzo. Qui scopriremo alcune sfaccettature del carattere di Saverio ed, in particolare, dei segreti che nasconde sul suo passato. O meglio, degli avvenimenti della sua vita che ha completamente dimenticato per sfuggire al dolore.

E ancora, l’amore sarà uno dei tanti problemi che il giornalista deve affrontare, oltre alle indagini sull’omicidio di suo cugino, come già avevamo indicato nelle anticipazioni del terzo episodio. Per Saverio Lamanna, dunque, non c’è pace. Una tranquillità che, a quanto sembra, non raggiungerà neppure nell’ultima puntata.

Il quarto ed ultimo episodio andrà in onda il 29 marzo, salvo variazioni di palinsesto. Cosa accadrà tra Suleima e Saverio? Piccolo sconvolgimento anche da un punto di vista professionale per Lamanna. Infatti, otterrà un nuovo lavoro che non potrà rifiutare. Di seguito ecco dunque le anticipazione del quarto ed ultimo appuntamento della serie.

Màkari, quarta puntata: la trama

Il quarto ed ultimo episodio della serie Màkari è intitolato La fabbrica delle stelle come da racconto omonimo di Gaetano Savatteri.

Le cose si mettono male per Saverio e Suleima. La ragazza infatti ha ottenuto il lavoro a Milano e adesso devono decidere cosa fare del loro futuro, stare insieme oppure no. Ma le novità non sono finite. Sarà una serata di sconvolgimenti per il giornalista. Suleima infatti è tesa per qualcosa che faticherà molto a comunicare al suo compagno.

A complicare le giornate la mancanza di pecunia che costringerà Lamanna ad accettare un nuovo lavoro irrifiutabile: farà il press agent al film della sorella della ricca Flaminia De Simone, Gea che ne è regista e produttrice. Quest’ultima però a dei problemi col fidanzato Alo Pereira, che la picchia. Il vero compito di Saverio sarà quindi quello di proteggerla e la sua nuova professione è solo una copertura.

Il giornalista partirà, dunque, con Piccionello per partecipare ad un importante festival siciliano a cui il film è candidato. Saverio però fallisce nel suo compito di guardia del corpo e una mattina Gea De Simone viene trovata morta, assassinata. I sensi di colpa non lasciano in pace Lamanna che a quel punto cercherà, più determinato che nei precedenti casi, di trovare l’assassino.