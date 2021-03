Makari fiction Rai: numero puntate, cast, location, repliche, libri, sigla

Il Commissario Montalbano e il Vicequestore Lolita Lobosco lasciano il posto a Saverio Lamanna, il nuovo protagonista di Rai 1. Infatti, dopo il successo delle prime due fiction di cui sopra, la rete non molla e lancia il suo ultimo lavoro dal titolo: Màkari. Non ci si allontanerà troppo dal genere che ci ha fatto compagnia fino ad oggi. Infatti i prossimi appuntamenti torneranno a tinteggiarsi di giallo, accompagnate da uno spirito quasi comico e melò.

Màkari andrà in onda stasera 15 marzo e domani martedì 16 marzo in prima prima serata ed in prima visione su Rai 1. Saranno 4 gli appuntamenti che comporranno l’intera serie tv diretta da Michele Soavi e con la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. La produzione è di Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Salvo variazioni di palinsesto la serie tv dovrebbe concludersi lunedì 29 marzo con l’ultima puntata mentre lunedì 22 marzo dovrebbe andare in onda il terzo appuntamento.

Chi sono gli attori

Il protagonista è l’ex giornalista e portavoce politico Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. L’amico d’infanzia del giornalista “investigatore” Peppe Piccionello ha il volto di Domenico Centamore. Mentre la bellissima Suleima è Ester Pantano.

Nel cast ci saranno anche Antonella Attili nei panni di Marilù, i compagni di indagini di Saverio Lamanna, il Maresciallo Guareschi e il Vicequestore Randone, rispettivamente Sergio Vespertino e Filippo Luna. Inoltre ci sarà anche la partecipazione nel corso dei 4 episodi di Tuccio Musumeci nei panni del padre di Lamanna; Maribella Piana in Marichedda; Antonio Liotta che sarà il padre di Saverio a 50 anni e per la stessa età la mamma del giornalista sarà interpretata da Vanessa Galipoli. Saverio a 8 anni invece sarà Francesco Occhipinti.

Dove è stata girata

Oltre al borgo marinaro di Macari che dà il nome alla fiction, tra le location ci saranno le meraviglie della Sicilia Occidentale. Un esempio è San Vito lo Capo con la splendida Riserva dello Zingaro, famosa per la sua sabbia bianchissima e finissima.

Farà da sfondo l’acqua cristallina siciliana con altri luoghi affascinanti come la Baia Santa Margherita, Marsala e Castellammare del Golfo, località marittima che si affaccia direttamente sul golfo di Trapani e famosa per i suoi faraglioni.

Le repliche

Le repliche di Màkari sono disponibili sulla piattaforma digitale in streaming su RaiPlay, com’è usuale per le fiction Rai. Le puntate, solitamente, vengono caricate sulla piattaforma parallelamente alla messa in onda.

La trama

Saverio Lamanna è un brillante giornalista. La sua passione ed intuizione per la sua materia gli permettono di raggiungere una delle posizioni più ambite di una carriera soddisfacente del suo settore. Diventa infatti portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno. Purtroppo però, a un certo punto, si ritrova a fare i conti con un futile e stupidissimo errore. Da quel momento perde tutto quello che ha: lavoro, prestigio e, cosa più importante, denaro.

Per questo motivo decide di tornare alle sue origini. Lascia Roma e torna a casa, in Sicilia. Però non nell’abitazione di famiglia a Palermo, dove vive ancora il padre, ma a Màkari, nella casa in cui i genitori erano soliti portarlo in vacanza, ormai disabitata da anni. Qui inizia una nuova vita, nonostante il suo primo impulso sia quello di nascondersi.

Presto ritrova alcuni suoi amici di infanzia come ad esempio lo stravagante Peppe Piccionello. Incontra anche la bellissima Suleima. La donna vive e studia a Firenze ma è Màkari per un lavoro stagionale di cameriera. Tra i due nasce subito una sintonia che si sembra essere una breve parentesi estiva ma entrambi iniziano a provare qualcosa di serio l’uno per l’altra. Il problema è il futuro. Suleima rimarrà con lui per sempre a Màkari?

A fare da padrona poi in questa nuova vita per Saverio sarà una delle sue passioni, messa da parte durante il suo percorso ma che ora diventa una vera e propria vocazione: la scrittura. Decide dunque di dedicarsi a ciò che voleva essere da ragazzo: uno scrittore. Tuttavia, ben presto scoprirà di non essere uno scrittore qualsiasi ma uno di quelli che ha il pallino delle indagini, dei misteri e dei delitti. E a Màkari non se ne lascerà sfuggire nemmeno uno.

I libri

La serie tv è tratta dai romanzi dello scrittore e giornalista italiano Gaetano Savatteri. Il personaggio di Saverio Lamanna è presente in molti suoi libri editi da Sellerio Editore. Per citarne alcuni Il delitto di Kolymbetra uscito nel 2018 e Il lusso della giovinezza del 2020. Non solo, il giornalista “investigatore” appare in 8 racconti, pubblicati in altrettante raccolte con autori vari. I primi quattro sono contenuti nel libro Quattro indagini a Màkari edito nel 2021.

Tra i libri che hanno ispirato i 4 episodi che andranno in onda nel piccolo schermo ci sono invece: I colpevoli sono matti e Il fatto viene dopo per la prima puntata; La regola dello svantaggio che ha dato lo spunto per la seconda; È solo un gioco per la terza e La fabbrica delle stelle per il quarto ed ultimo appuntamento.

La sigla

Le musiche sono di Ralf Hildenbeutel mentre sorprendentemente la sigla è scritta da Ignazio Boschetto e interpretata da Il Volo. Il cantante è alla sua prima volta nella stesura di un pezzo per una serie tv. Nel testo ha cercato di dare voce agli scorci e ai colori della sua Sicilia e l’ha poi condivisa con i suoi compagni di viaggio Piero Barone, anche lui siciliano, e Gianluca Ginoble.