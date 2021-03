Makari, nuova fiction Rai con Claudio Gioè: trama e quando va in onda

Makari, la fiction con protagonista Claudio Gioè era stata già annunciata a luglio 2020 durante la presentazione dei palinsesti Rai. Si tratta di una vera e propria novità del 2021, che partirà ufficialmente lunedì 15 marzo. Una serie prodotta da Carlo Degli Esposti per Palomar, realizzata in collaborazione con Rai Fiction e che andrà in onda in quattro serate. Girata da agosto 2020, è ambientata in Sicilia ed è stata girata precisamente a Palermo. Ma non solo. Tra le location anche Trapani, San Vito Lo Capo, la Riserva dello Zingaro e Castellamare del Golfo.

L’attore Claudio Gioè interpreta Saverio Lamanna, uno scrittore per vocazione e detective per puro caso. Dopo essere stato licenziato dal ruolo di ufficio stampa di un viceministro, Lamanna fa ritorno nella sua cara Sicilia. Torna nella casa di famiglia di Màkari, dove incontra dopo tanto tempo anche l’amico Peppe Piccionello. Un uomo che è sempre in infradito e boxer, ma che non passa inosservato per le sue battute argute e le sue idee geniali.

Saverio, inoltre, si innamora di Suleima, una laureanda in architettura che, nella stagione estiva, lavora nel ristorante di Marilù per potersi pagare gli studi. Ogni puntata sarà dedicata alle nuove indagini su misteri, omicidi e sparizioni improvvise. Una serie che ci consentirà di conoscere meglio la Sicilia, con luoghi da mozzare il fiato.

Saverio, ad esempio, si troverà a indagare sulla scomparsa di un bimbo. Il principale sospettato? Un senzatetto anziano, vittima di scommesse clandestine. Il detective si troverà anche alle prese con la morte di un imprenditore durante un tour enogastronomico e di una produttrice cinematografica durante il Festival di Taormina.

Le storie raccontate in questa nuova serie di Rai Uno sono ispirate ai racconti dello scrittore Gaetano Savatteri. Nello specifico, le vicende sono tratte dalle raccolte La crisi in giallo, Un anno in giallo, Il calcio in giallo e Turisti in giallo. Ma non solo. La serie prende spunto anche da La fabbrica delle stelle, un romanzo edito da Sellerio Editore.

Per quanto riguarda il cast, Tuccio Musumeci interpreta il padre di Saverio. L’amico Peppe, invece, ha il volto di Domenico Centamore. L’attrice Ester Pantano ricopre il ruolo di Suleima.