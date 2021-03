Verissimo inizia prima dal 27 marzo 2021: salta Daydreamer

La programmazione dei palinsesti di Canale 5 ha subito una nuova variazione. Da quanto si apprende dalla pagina guida tv del portale Mediaset, la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno non andrà più in onda sabato 27 marzo. Al suo posto ci sarà il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Niente da fare quindi per le tante fan che in questi ultimi giorni avevano gioito per un nuovo appuntamento con la romantica storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin, impersonati da Can Yaman e da Demet Ozdemir. I vertici del Biscione hanno optato per un allungamento della messa in onda del salotto televisivo del sabato pomeriggio targato Mediaset.

Gli affezionati del programma di Silvia Toffanin devono quindi collegarsi da sabato 27 in anticipo rispetto al consueto orario delle 16,05. Verissimo infatti inizierà dalle 15,30. Subito dopo le popolari telenovelas di Canale 5, ovvero l’americana Beautiful e la spagnola Una Vita. Un’ulteriore conferma circa il cambio di programmazione dei palinsesti Mediaset, arriva anche da un altro canale ufficiale.

Nelle scorse ore, infatti, sulla pagina ufficiale del profilo Instagram di Verissimo si legge che l’appuntamento con il talk show è per sabato 27 marzo 2021 alle 15,30. Il primo ospite ad essere intervistato da Silvia Toffanin è Francesco Arca. L’attore, molto amato e seguito dal pubblico televisivo italiano, è co-protagonista della serie tv ‘Svegliati amore mio’.

Nella miniserie in tre puntate – firmata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e con protagonisti Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi – Francesco interpreta il ruolo di Mimmo Giuliani. Quest’ultimo è l’amico di famiglia che è visto come il diavolo, mentre nel suo cuore è ancora sanguinante per l’amore nei confronti di Nanà.

La nuova fiction targata Mediaset parla della lotta di una madre alla disperata ricerca della verità. La figlia ha contratto la leucemia a causa dell’emissione di polveri sottili di un’acciaieria vicino casa. Un fatto di cronaca drammaticamente attuale che mira a scuotere le coscienze di molti in ordine al prezzo da pagare per la salute.

L’appuntamento con la popolare serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno è invece per lunedì 29 marzo 2021 alle 16,40 su Canale 5. Prima del consueto appuntamento con Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso.