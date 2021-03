Maria Elena Boschi è stata ospite di Verissimo nella puntata in onda su Canale 5 sabato 27 marzo 2021. L’ex Ministro per le riforme costituzionali ha parlato a lungo della sua nuova storia d’amore, quella con l’attore Giulio Berruti. I due fanno coppia fissa da circa un anno. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e dopo un’iniziale amicizia sono stati travolti dalla passione. Tanto che oggi la Boschi e Berruti sognano un futuro insieme, fatto di matrimonio e figli.

A Silvia Toffanin Maria Elena Boschi ha ammesso di trovarsi molto bene con Giulio Berruti. L’Onorevole non ha esitato a definire il fidanzato un uomo bello e brillante anche se lei è rimasta colpita fin da subito dall’attore per la sua purezza e la sua bontà.

A Verissimo Maria Elena Boschi non ha escluso un matrimonio con Giulio Berruti:

“Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”

Dunque un momento sereno per Maria Elena Boschi, ma non mancano le grane quotidiane. A Verissimo la 40enne ha raccontato una brutta storia di stalking che è stata costretta a denunciare:

“Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori in questo momento non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”

La fidanzata di Giulio Berruti ha inoltre rivelato che non è stato facile il suo ingresso in politica e che ha vissuto diversi momenti difficili. Diventare Ministro all’età di 32 anni è stato tutt’altro che facile e Maria Elena Boschi ha ricevuto commenti e critiche feroci che c’entravano poco con la politica ma con il suo essere donna. Una situazione mortificante ma oggi la Boschi ha imparato che se qualcuno esagera scatta la denuncia.

La storia tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono incontrati per la prima volta nel 2019, quando l’attore era ancora legato a Francesca Kirchmair. A farli conoscere, in un cocktail bar di Roma, alcuni amici in comune. Si è subito parlato di una liaison importante ma i due hanno sempre negato e in un secondo momento Giulio ha ribadito il suo amore per la fidanzata austriaca.

Con l’arrivo del 2020, però, tutto è stato capovolto. Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati di continuo dai paparazzi e Berruti ha pubblicamente ammesso la liaision a C’è tempo per… il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Successivamente si è lasciato andare a una vera e propria dichiarazione d’amore a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin.