Tanti gli ospiti in tv durante la giornata di sabato 16 gennaio 2021. Partendo dal primo pomeriggio, su Canale 5 vedremo una nuova puntata, eccezionalmente in diretta, di Amici di Maria De Filippi. A seguire una nuovo appuntamento con Verissimo. Dal fronte Rai, invece, una super puntata di Tv Talk su Rai Tre. Per poi arrivare alla grande attesa sfida del prime time tra le due ammiraglie, C’è posta per te su Canale 5 e Affari tuoi – Viva gli sposi su Rai Uno. Vediamo insieme, quindi, quali saranno gli ospiti delle principali trasmissioni televisive.

Gli ospiti di Amici e Verissimo

Ad inaugurare il primo pomeriggio sarà il talent show di Maria De Filippi, Amici. Per questo sabato, eccezionalmente in diretta, la trasmissione di Canale 5 ospiterà due cantanti che hanno fatto la storia del programma, Emma e Alessandra Amoroso. Le due cantanti salentine presenteranno il loro primo brano insieme: Pezzo di cuore. Il singolo è stato pubblicato proprio oggi, venerdì 15 gennaio su tutte le piattaforme streaming ed è già ai primi posti delle classifiche musicali.

Subito dopo Amici, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del rotocalco condotto da Silvia Toffanin, Verissimo. Tanti gli ospiti che anche in questo sabato verranno intervistati e sveleranno alcuni dei loro aneddoti più personali. Ci saranno la grande ballerina Carla Fracci, due protagoniste della serie tv Made in Italy, Greta Ferro e Fiammetta Cicogna.

Per la prima volta vedremo insieme nello studio di Verissimo anche Iva Zanicchi e Orietta Berti. Infine, verrà ospiti del talk show saranno anche Fabio Canino e dal Grande Fratello Vip l’opinionista Pupo e l’ex concorrente Matilde Brandi che, insieme alla Toffanin, ripercorrerà alcune emozionanti passaggi della sua vita.

Gli ospiti di Massimo Bernardini a Tv Talk

Quella di sabato 16 gennaio sarà una puntata ricca di ospiti a Tv Talk. Il programma di Rai Tre dedicato interamente alla tv e ai suoi protagonisti. Nella nuova puntata tra gli ospiti incontreremo Antonella Clerici, la signora del mezzogiorno che sta ottenendo il favore del grande pubblico con il suo programma È sempre mezzogiorno su Rai Uno. Il conduttore di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino, che, con la prima puntata dello show, ha sbaragliato la concorrenza e fatto record di ascolti.

E poi, ancora, Beppe Convertini, conduttore di Linea Verde la domenica mattina, Andrea Scanzi e Luca Sommi, giornalisti de Il Fatto quotidiano e conduttori del programma Accordi & Disaccordi sul canale Nove. Le giornaliste Francesca Fagnan e Marta Cagnola, il conduttore radiofonico Massimo Cirri e l’attrice milanese Lella Costa.

Gli ospiti di Maria De Filippi a C’è posta per te

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso sabato con la prima puntata del people show, Maria De Filippi torna con la seconda puntata di C’è posta per te. Giunto alla sua 24esima edizione, lo show è una delle più solide certezze di Canale 5 e ogni anno il pubblico manifesta sempre di più il proprio affetto nei confronti di questo fortunato programma.

Anche in questa nuova puntata, la De Filippi ha puntato su ospiti molto amati dal pubblico. Per gli amanti delle fiction Mediaset, tornano Giulia Michelini e Marco Bocci. Conosciuti dal grande pubblico come i protagonisti indiscussi della serie tv Squadra Antimafia, adesso Bocci è impegnato anche nella nuova fiction Made in Italy di Canale 5. Un altro ospite sarà il cantautore Irama. Vincitore di Amici 17 e prossimo concorrente tra i Big di Sanremo 2021.

Gli ospiti di Carlo Conti ad Affari Tuoi

Torna con il quarto appuntamento il varietà del sabato sera di Rai Uno con Affari Tuoi. Il programma è tornato in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico ma in un aveste un po’ diversa e dedicata a tutte quelle coppie che sono in procinto di sposarsi. L’obiettivo è quello di riuscire a far vincere un discreto gruzzoletto ai prossimi sposi.

Durante la puntata di sabato 16 gennaio insieme alla coppia di fidanzati, ci saranno anche i 10 vip testimoni che saranno parte integrante dello show perché sarà loro il compito di “scavicchiare” e aprire i 20 pacchi in gara.

Le cinque Dame ospiti saranno Francesca Fialdini, l’attrice Maria Amelia Monti, Alba Parietti, Serena Rossi, in onda domenica 17 e lunedì 18 con la fiction Mina Settembre di cui è protagonista, e Melissa Satta. I Cavalieri saranno Massimo Ceccherini, Raul Cremona, Ubaldo Pantani nelle vesti di Roberto D’Agostino, Nino Frassica e Tullio Solenghi.