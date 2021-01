Orietta Berti: “A Sanremo come Achille Lauro. Osvaldo ancora malato”

Orietta Berti è tornata a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 16 gennaio. Un’intervista doppia con l’amica e collega Iva Zanicchi. Entrambe hanno recentemente combattuto contro il Covid-19: una battaglia lunga e dolorosa sia per Orietta sia Iva che per fortuna sono riuscite a vincere. Il marito della Berti, invece, non sta ancora del tutto bene.

È stata la stessa Orietta a confidarlo a Silvia Toffanin:

“Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono sposati dal 1967. Una vita vissuta sempre insieme, tra privato e lavoro. Per anni infatti Osvaldo si è occupato di gestire l’attività della moglie nel mondo dello spettacolo. Da qualche anno il braccio destro di Orietta è diventato il figlio Otis, che la segue nei suoi vari impegni di lavoro. La coppia ha avuto anche un secondo figlio, Omar.

Il 2021 è un anno importante per Orietta Berti: il prossimo marzo tornerà sul palco dell’Ariston per la sua dodicesima partecipazione al Festival di Sanremo. La sua prima apparizione è stata nel 1966 con la canzone Io ti darò di più mentre l’ultima risale al 1992. Quell’anno la Berti ha gareggiato con Rumba di tango, un duetto col compianto Giorgio Faletti.

In più di dieci partecipazioni Orietta Berti non ha mai vinto la famosa kermesse musicale. Quest’anno la cantante è stata scelta dal direttore artistico Amadeus per il brano Quando ti sei innamorato. A tal proposito la diretta interessata ha dichiarato a Verissimo:

“Sono pronta. Anche perché in questo periodo, dove non possiamo esibirci con le grandi orchestre e non possiamo fare concerti, andare al Festival e cantare per cinque sere è una cosa stupenda”

Orietta Berti ha inoltre rivelato una curiosa chicca:

“Non so ancora come mi vestirò, mi consiglierà Nicolò Cerioni, lo stylist di Achille Lauro. Voglio vestirmi colorata, con dei bei mantelli e delle parrucche: vorrei portare un po’ di allegria”

Insomma ne vedremo delle belle… Anche perché Achille Lauro è nel cast della settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha scelto il giovane trapper come presenza fissa dell’evento. Ogni sera farà un’esibizione diversa, o meglio cinque quadri bellissimi, così come li ha chiamati il conduttore Rai.

Il Festival di Sanremo si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Oltre ad Orietta Berti in gara sono previsti: Francesco Renga, Coma_Cose, Gaia, Irama, Fulminacci, Madame, Willie Peyote, Fasma, Ermal Meta, Arisa, Gio Evan, Maneskin, Malika Ayane, Aiello, Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band, Ghemon.

E poi ancora: La Rappresentante di Lista, Noemi, Randon, Colapesce Dimartino, Annalisa, Lo Stato Sociale, Extraliscio feat. Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Francesca Michielin e Fedez.