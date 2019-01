Orietta Berti sopracciglia tatuate: la reazione del marito Osvaldo

Orietta Berti sopracciglia tatuate: la confessione della cantante a Che tempo che fa

Orietta Berti si è tatuata le sopracciglia, lo ha confidato lei stessa ieri sera a Che tempo che fa. La cantante, ad oggi, è sicuramente tra gli ospiti fissi più amati dal pubblico di Fabio Fazio. Orietta, ogni settimana, con i suoi racconti riesce sempre ad intrattenere e divertire sia i presenti in studio che i telespettatori da casa. E questo lo ha fatto anche ieri quando, come anticipato sopra, in merito al suo look e al make up ha dichiarato:Le sopracciglia? “Le ho tatuate l’altro giorno. Mi ero stancata di star lì tutti i giorni a farmi il trucco”.

Orietta Berti confessa: “Ho tatuato le sopracciglia Osvaldo? Voleva ammazzarmi”

Orietta Berti, dopo aver confessato di essersi tatuata le sopracciglia (per motivi di praticità oltre che estetici), sempre a Che tempo che fa ha poi parlato della reazione avuta dal marito Osvaldo una volta venuto a conoscenza del ritocco. Quest’ultimo, stando a quanto dichiarato dalla cantante, pare non l’abbia presa molto bene. “Voleva ammazzarmi!” ha affermato Orietta da Fazio in tono – ovviamente – ironico. Lei, però, di questa decisione sembrerebbe essere convinta oggi, poiché si è rivelata essere subito funzionale e in grado di farle risparmiare tempo prezioso.

Orietta Berti a Ora o mai più: il suo voto fa perdere le staffe a Donatella Milani

Sabato scorso Orietta Berti, giudice a Ora o mai più, con il suo voto ha decisamente fatto perdere la pazienza a Donatella Milani (concorrente del programma di Amadeus). “La Milani si sentiva davvero poco rispetto alla sua Coach” queste le parole che hanno fatto infervorare la Milani. Il motivo? “Non si può fare così, non si possono fare paragoni tra me e la Rettore” ha spiegato lei.