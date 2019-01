Donatella Milani sbotta a Ora o mai più durante le votazioni: “Non si può fare così”

Ora o mai più: dopo il voto di Orietta Berti, Donatella Milani sbotta

Un’altra puntata difficile per Donatella Rettore e Donatella Milani a Ora o mai più. Il duetto sulle note di “Donatella” non ha particolarmente convinto i Coach del programma ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. La maggior parte dei giurati non ha apprezzato il modo in cui la Rettore ha rubato la scena alla sua allieva. “La Milani si sentiva davvero poco rispetto alla sua Coach”, ha fatto notare Orietta Berti. Un commento che ha infastidito la concorrente, che è letteralmente sbottata in diretta. “Non si può fare così, non si possono fare paragoni tra me e la Rettore”, si è lamentata la Milani che nelle votazioni è stata praticamente messa in secondo piano. Tutti, da Red Canzian a Fausto Leali, si sono infatti concentrata sulla performance della Rettore, che ha “oscurato” la Milani.

Toto Cutugno: “Noi siamo qui a vostra completa disposizione”

Alla polemica di Donatella Milani ha replicato Toto Cutugno, che ha ribadito l’impegno dei Coach a Ora o mai più. “Noi siamo qui a vostra totale e completa disposizione”, ha assicurato l’artista siciliano, che ha cercato in qualche modo di calmare la concorrente di Donatella Rettore. Intanto il pubblico sui social network si è schierato compatto dalla parte della Berti e degli altri giudici. “Donatella Milani ma quanta confidenza ti prendi scusami eh ma fly down”, si è lamentato qualcuno su Twitter. Mentre qualcun altro ha scritto: “I coach hanno ragione. La Milani non se po nc…à… è un dato di fatto che la Rettore fa il cacchio che le pare offuscandola”.

Donatella Rettore e Donatella Milani: punteggio basso

Anche questa settimana Donatella Rettore e Donatella Milani hanno totalizzato un punteggio basso dopo l’ultimo posto ottenuto alla prima puntata. Sabato prossimo andrà meglio?