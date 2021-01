Mina Settembre, la nuova fiction di Rai Uno con Serena Rossi: trama

Nuova fiction con Serena Rossi su Rai Uno. Partirà il prossimo 17 gennaio 2021 Mina Settembre. Si tratta di un social drama composto in tutto da sei puntate. La storia è tratta dai quattro libri di Maurizio De Giovanni intitolati: Un giorno di settembre a Natale, Un telegramma da settembre, Dodici rose a settembre, Troppo freddo a settembre. De Giovanni è anche il “papà” de Il Commissario Ricciardi e de I bastardi di Pizzofalcone. Quest’ultima tornerà presto con una terza stagione mentre la prima sta per debuttare sul piccolo schermo con Lino Guanciale.

Tornando alla serie con Serena Rossi, Mina Settembre è un’assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico dei tanti casi che giungono al consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. Cuore pulsante della città, è anche una zona difficile e problematica, dove spesso si vive al limite della legalità. Per seguire la sua vocazione lavorativa, Mina ha lasciato lo studio da psicologa al Vomero, con un colpo di testa che le ha alleggerito il portafogli, ma che non smette di regalarle emozioni forti e soddisfazioni immense.

Mina sa essere pragmatica e piena di risorse: riesce a tirare fuori la gente dai guai e a risolvere con fantasia e testardaggine le vicende turbolente di chi le chiede aiuto. Capace di aggiustare ciò che sembra rotto per sempre, Mina non riesce, però, a fare lo stesso con il suo cuore: ha un marito magistrato, Claudio, dal quale si è separata da poco e che cerca disperatamente di riconquistarla, e nel frattempo si sente attratta da Domenico, il nuovo ginecologo del consultorio.

In più ci si mette pure sua madre Olga, donna caustica e dalla battuta al vetriolo, a metterle pressione: per quanto ancora ha intenzione di vivere a casa sua? Per fortuna Mina ha un gruppo di amiche fidate, Irene e Titti, con cui passa momenti di svago alla fine delle sue lunghissime giornate. Le tre si sostengono nei momenti difficili, si raccontano e condividono segreti, anche se una di loro qualche segreto, in verità, lo nasconde bene.

Una nuova serie dai toni brillanti che, con il giusto mix di commedia e giallo, mette in scena personaggi ricchi di umanità e luci e ombre della nostra società. Serena Rossi è affiancata da attori molto noti. Giorgio Passotti è il marito Claudio mentre Giuseppe Zeno è il ginecologo Domenico. Ritorna in video pure Christian Filangieri, nei panni della migliore amica di Mina.