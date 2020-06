Rudy Zerbi incontra tutti i figli dopo la quarantena: grande emozione

I figli di Rudy Zerbi al completo, nell’ultima foto pubblicata su Instagram dal professore di Amici di Maria De Filippi. Un papà modello, che riesce sempre a dare le giuste attenzione ai suoi bambini… e ai suoi ragazzi! Quatto figli avuti da tre compagne diverse: anche con le sue ex, è in ottimi rapporti. Ogni volta che ne ha occasione, Zerbi incontra i suoi figli e non è stato per niente facile star lontano da alcuni di loro a causa del periodo di quarantena per contenere il rischio di contagio da Coronavirus. Oggi è un momento speciale: finalmente ha potuto riunire la famiglia (non sappiamo se con loro c’erano anche le ex) e ha pubblicato la testimonianza del magico incontro su Instagram, dove ha ricevuto tanti bellissimi commenti anche da parte di personaggi famosi, come Raffaella Mennoia, per esempio, con la quale lavora sia per Uomini e Donne sia per Amici. Un Rudy al settimo cielo, che ha voluto condividere la sua gioia da papà orgoglioso dei propri figli sul suo profilo Instagram.

Figli di Rudy Zerbi insieme: magico incontro dopo la quarantena

Incontenibile la felicità di Rudy Zerbi, che oggi ha potuto incontrare i suo quattro figli nello stesso momento. Non succedeva da tanto, per colpa del lockdown, e appena ha potuto li ha incontrati, pubblicando una foto assieme e scrivendo queste stupende parole: “La felicità: stare finalmente con tutti i miei figli, il tramonto, il mare e tante cose da dirsi, anche stando in silenzio”. Il professore di Amici pubblica spesso momenti – soprattutto quelli esilaranti! – della sua vita attraverso stories e feed di Instagram. Qualche tempo fa, nel periodo di quarantena, aveva deciso di rivivere coi suoi fan, attraverso delle foto, degli incontri speciali che lo hanno migliorato. E oggi è stato il momento di riabbracciare i suoi bambini.

Gossip Rudy Zerbi: ultima compagna e figlio Leo

L'ultimo figlio avuto da Rudy Zerbi è Leo. Durante il parto di Maria Soledad (la sua attuale fidanzata) aveva rischiato di perdere sia lei sia il bambino: al settimo mese di gravidanza era avvenuto il distacco della placenta e Leo è nato quindi prematuro. Ha ricevuto delle cure speciali e oggi è un bambino speciale, che riesce sempre a riempire di gioia il cuore del suo papà.