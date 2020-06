Gabriele Esposito come Anna Tatangelo, drastico cambio di look

Gabriele Esposito ha sorpreso tutti i fan col suo nuovo look. Arriva l’estate e… anche la voglia di fare un taglio netto col passato! Decisione drastica, per il ballerino di Amici: ha cambiato il colore dei propri capelli, mostrando la sua riccia chioma durante alcune Instagram stories. Aria di cambiamenti, nella sua vita, soprattutto dopo il lockdown, che ha messo alla prova un po’ tutti. Terminata l’esperienza ad Amici Speciali, Gabriele ha deciso di osare. Non è la prima volta che lo fa: vi ricordate il tatuaggio della cartina geografica sul fondoschiena? Bene, questo non è niente a confronto al nuovo colore di capelli! Senza alcun preavviso, i suoi follower di Instagram hanno appreso questa sua scelta attraverso delle storie, girate nel salone del suo barbiere di fiducia, artefice di una piccola “follia”. Cos’ha fatto Gabriele Esposito di Amici? Si è tinto i capelli di biondo, rendendoli tra l’altro ancora più ricci del solito! I suoi sostenitori hanno approvato la sua decisione di cambiare look? Ancora non lo sappiamo, visto che risalgono a pochi minuti fa le sue ultime stories.

Foto capelli biondi Gabriele Esposito: Anna Tatangelo l’ha ispirato?

Gabriele Esposito ha fatto parlare per la sua amicizia col cantante Mahmood, per gli scatti da “altissima temperatura” pubblicati su Instagram e per le sue ultime coreografie fatte ad Amici Speciali. Oggi invece si parla di lui per un cambio di look simile a quello di Anna Tatangelo, della quale vi abbiamo parlato non molto tempo fa: entrambi sono diventati biondi, più biondi che si può! E chissà se è stata proprio la Tatangelo ad aver “ispirato” il danzatore… Bel risultato? Sta meglio così? Ai posteri l’ardua sentenza; è certo, comunque, che Gabriele è pienamente soddisfatto del risultato ottenuto, visto che ha sfoggiato la bionda chioma sui social network. La foto del nuovo look di Gabriele Esposito farà certamente chiacchierare i suoi sostenitori che, dopo il primo feed, si faranno sentire (con pareri discordanti).

Ultime notizie e gossip Amici Speciali: cosa sta succedendo agli altri ex concorrenti?

Non si parla solo dei capelli di Gabriele Esposito: dal mondo di Amici Speciali, serpeggiano anche news su Veronica Peparini e Andreas Muller! La coppia ha raggiunto un traguardo importante, mandando in visibilio i loro fan, che aspettano anche il momento di vederli, un giorno, all’altare. Coreografa e ballerino non hanno escluso la possibilità del matrimonio. Che dire, invece, di Stash dei The Kolors? L’ultimo video dedicato a suo figlio ha sciolto il cuore di tutti.