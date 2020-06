Andreas e Veronica, amore alle stelle e traguardo: “Tutto nasce insieme”

Andreas Muller e Veronica Peparini riescono ad andare d’amore e d’accordo anche lavorando assieme, e non è scontato se pensate a quante coppie pur avendone la possibilità preferiscono mantenere separate la sfera privata e quella lavorativa. Sono tanti i traguardi che la coreografa e il ballerino hanno raggiunto, e tra questi spicca senz’altro la coreografia che hanno preparato per il tormentone di Alessandra Amoroso Mambo salentino. E non è finita qui perché tra le tante cose i due sono stati impegnati anche nella realizzazione di un’altra coreografia, sempre per la Amoroso e ancora una volta per quello che diventerà il tormentone di quest’estate: i più informati avranno senz’altro capito che facciamo riferimento al pezzo Karaoke, in cui la cantante salentina duetta di nuovo con i Boomdabash.

Veronica Peparini e Andreas Muller felicissimi assieme, il nuovo traguardo della coppia di Amici

La soddisfazione di Andreas e Veronica è tanta, visto che lavorare alla coreografia di un tormentone non accade di certo tutti i giorni. E oltre ai tanti messaggi di ringraziamento e felicità i due hanno mostrato ancora una volta quanto tengono l’una all’altra scrivendosi delle parole dolcissime che confermano la forza del loro sentimento (nascosto fino a qualche tempo fa nonostante i fan di entrambi avessero già capito tutto…); la Peparini in particolare ha voluto dire grazie “al suo Andre” perché “tutto nasce insieme”: avrà avuto senz’altro delle difficoltà a ricominciare da capo, e la rottura con il precedente compagno pare aver creato non pochi problemi, ma alla fine Veronica ha fatto bene ad ascoltare il suo cuore e a lasciarsi andare incurante del gossip e delle chiacchiere.

Karaoke, arriva il tutorial di Veronica e Andreas per il tormentone di Alessandra Amoroso e i Boomdabash

Ma c’è dell’altro su Karaoke, e forse immaginerete già a cosa ci riferiamo: Andreas e Veronica stanno lavorando anche a un tutorial per permettere a tutti i fan di Alessandra e dei Boomdabash, e in generale a chi volesse cimentarsi, di imparare i passi della coreografia (ovviamente pensati sin dall’inizio pure per coinvolgere in questo modo il pubblico). Non si può che essere felici dinanzi a una coppia che nonostante il chiacchiericcio ha avuto il coraggio dei propri sentimenti.