Rosy Abate 2 salto temporale: quanti anni ha Leonardino e nuova vita

Anticipazioni Rosy Abate 2, la nuova vita di Leonardo: cosa succederà al figlio dell’ex Regina di Palermo?

Assisteremo a un salto tempora nella seconda stagione di Rosy Abate – La Serie. L’ex Regina di Palermo sconterà la sua pena in carcere, lontana dal figlio Leonardino che, ormai, è diventato un adolescente. Di lui saprà poco e niente: vivrà costantemente col pensiero di riabbracciarlo ma, una volta abbandonata la sua cella, capirà che la realtà sarà molto più dura del previsto. Grazie ai suoi agganci (che diminuiranno a seguito della sua lontananza dal mondo della malavita), riuscirà a capire dove si trova esattamente suo figlio, al quale vuole raccontare tutta la verità sul loro passato. Ma lui sarà davvero disposto ad accettare tutto?

Rosy Abate ultime notizie: quanti anni avrà Leonardo nella serie?

Vi abbiamo dato le prime anticipazioni su Rosy Abate 2 e vi abbiamo parlato di un incredibile ritorno, adesso sappiamo con esatezza che Leonardo è cresciuto in una casa famiglia, dove tutti si sono presi cura di lui, e poi – per uno strano gioco del destino – è stato adottato da due mafiosi; una famiglia che, molto probabilmente, conosce bene sua madre. Una tattica, questa, per avvicinarsi a lei ed estendere il proprio potere? Al momento non si conosce precisamente l’età di Leonardino, ma dovrebbe avere all’incirca 17 anni.

Curiosità nuovo attore di Leonardo e anticipazioni sulla storia del figlio di Rosy Abate

Scopriremo tutto su Leonardo e Rosy col doppio appuntamento voluto da Mediaset (sì, finalmente conosciamo le date di messa in onda). Vi possiamo comunque anticipare che il ragazzo avrà uno strano rapporto coi suoi genitori e che si innamorerà della figlia di un pericoloso boss di Napoli. Rosy Abate dovrà catapultarsi nel capoluogo campano per salvare suo figlio… ma non è detto che lui voglia essere “salvato”. Ha trovato un nuovo equilibrio a Napoli, ha un amore da proteggere e per il quale lottare, ma è costantemente in pericolo… non deve ripercorre assolutamente gli stessi passi fatti dalla madre! Piccola curiosità: il nuovo attore che interpreta Leonardo è Vittorio Magazzù.