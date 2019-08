Rosy Abate 2 anticipazioni e attori: un grande ritorno

Anticipazioni Rosy Abate 2: Rosy e Leonardino lontani

Rosy Abate 2 – La serie terrà col fiato sospeso tutti i telespettatori che vogliono sapere quale sia la sorte toccata a Leonardino. Dopo aver scontato la sua pena, l’ex Regina di Palermo si troverà in un mondo profondamente cambiato, dove le sarà quasi impossibile incontrare quel bambino che le è stato strappato dalle braccia; ma lui non sarà più un bambino: trascorrerà sei anni in un’altra città con un’altra famiglia. Una famiglia formata da componenti pericolosi. Rosy, ovviamente, non si farà spaventare da nessuno: per lui muoverebbe persino le montagne e, questa volta, potrebbe esserci un personaggio degno di nota dalla sua parte… Filippo De Silva!

Paolo Pierobon tra gli attori di Rosy Abate – La Serie

Nel cast di Rosy Abate 2 figura Paolo Pierobon, l’attore che ha interpretato uno dei personaggi più amati della fiction Squadra Antimafia. Quale sarà il suo compito? Certamente quello di aiutare la Abate, che navigherà in cattive acque: nel mare di incertezze e di squali bramosi di sangue, troverà un nuovo temibile nemico! Non sappiamo qual è il suo nome, ma è certo che darà del filo da torcere all’ex criminale in cerca di un pezzetto di felicità: “Ritroveremo alcuni protagonisti della prima stagione, come Paolo Pierobon, nei panni di Filippo De Silva, ma ci saranno anche diversi volti noti: tra questi Davide Devenuto, già stella di Un posto al sole, che qui interpreterà un boss senza scrupoli”. Questo è quanto si legge sul settimanale DiPiù Tv.

Ivan Di Meo ritorna? Anticipazioni Rosy Abate

Vi abbiamo parlato della data della prima puntata, ma le anticipazioni di Rosy Abate 2 non finiscono qua: “La prima stagione si era conclusa con l’arresto di Rosy. Le nuove puntate sono ambientate sei anni dopo quel tragico giorno. Rosy ha finito di scontare la sua pena e, ormai libera, può finalmente andare a riprendersi suo figlio, Leonardino, che non vede dal giorno in cui è entrata in prigione: scoprirà, però, che durante la sua detenzione molte cose sono cambiate”. Ritornerà anche Ivan di Meo (Claudio Gioè), il padre biologico di Leonardo? Probabilmente lo rivedremo attraverso dei flashback.