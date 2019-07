Rosy Abate 2 La Serie, data prima puntata: ogni venerdì su Canale 5

Quando inizia Rosy Abate 2 – La Serie? Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni aggiunge qualche altra informazione

Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ci ha dato qualche informazione in più su quando inizierà Rosy Abate 2 – La Serie. I fan della Regina di Palermo sono in trepidante attesa: vogliono sapere come evolverà il suo rapporto col figlio Leonardo, dopo aver scontato la sua pena in carcere. E non passeranno pochi anni… Rosy si troverà nuovamente da sola, dovrà costruirsi una nuova vita contando sulle sue sole forza e sarà complicato avvicinarsi al figlio, divenuto ormai adolescente. Nella seconda stagione di Rosy Abate, la protagonista dovrà lottare molto per poter riabbracciare di nuovo Leonardo.

Rosy Abate news sulla data d’inizio: tutto quello che sappiamo finora

Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della fiction di Canale 5 sul suo ultimo numero: “Dopo l’ultima replica di oggi, l’ex Regina di Palermo, interpreta da Giulia Michelini, si prende qualche settimana di pausa: tornerà in autunno con le cinque attesissime puntante della seconda stagione, che andranno in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì”. Non è chiaro, però, quando è stata fissata la prima puntata: forse agli inizi di ottobre? La Michelini aveva dato delle curiosità sull’inizio della nuova stagione, ma la messa in onda potrebbe slittare ancora.

Anticipazioni Rosy Abate 2 – La serie: la trama completa sulla Regina di Palermo

Rosy Abate, uscita dal carcere, farà una spiacevole scoperta: suo figlio è stato accudito da una famiglia malavitosa e si innamorerà della figlia di un pericoloso boss. Come potrà salvarlo? E lui accetterà sua madre dopo tutto quello che gli è successo? Leonardo dimostrerà di essere un adolescente complicato perché, in passato, ha sofferto molto. Non sarà facile per la Abate trovare uno spazio di felicità in questo mondo.