Rosy Abate 2 la serie: quando va in onda e ultime news

Data prima puntata Rosy Abate 2: quando comincia la fiction con Giulia Michelini?

Quando inizia Rosy Abate 2 – La serie? Non è stata ancora annunciata la data ufficiale, ma possiamo dirvi per certo che la storia della Regina di Palermo riprenderà dopo l’estate, in pieno autunno; purtroppo non è ancora possibile conoscere nemmeno il mese, ma siamo certi che, dopo le repliche della prima stagione, emergerà qualche notizia in più. Quelle che non mancano mai sono le anticipazioni di Rosy Abate: sappiamo, infatti, quello che succederà alla protagonista della fiction di Canale 5 dopo aver scontato la sua pena. Il mondo esterno non sarà più come se lo aspettava e dovrà affrontare – ovviamente! – altre innumerevoli difficoltà. Leonardino la accetterà? Non sarà tanto facile, per lei, ricucire un rapporto col figlio.

Novità Rosy Abate – La serie: un gradito ritorno

Vi avevamo parlato delle riprese e adesso della data della prima puntata di Rosy Abate 2. Giulia Michelini ha spiegato, nel mese di maggio, quando riprenderà la fiction: “Comunque quando andiamo in onda? Dopo l’estate! Facciamo dopo l’estate. Seguiteci, aspettateci, subito dopo l’estate, poco poco di più, ma stiamo arrivando!”. Nessuna data precisa, per il momento. Ma possiamo anticiparvi che nel cast di Rosy Abate – La serie è presente Claudio Gioè nei panni di Ivan Di Meo: lo rivedremo ovviamente attraverso dei flashback importanti.

Rosy Abate 2 anticipazioni: Leonardino accetterà sua madre?

Dopo le prime anticipazioni sula trama di Rosy Abate 2, adesso sono state diffuse delle altre e riguardano, nel dettaglio, il rapporto della Regina di Palermo col figlio Leonardo. Quest’ultimo crescerà, diventerà un adolescente e rivedrà la mamma dopo sei anni di distanza. Rosy rintraccerà suo figlio e troverà il coraggio di dirgli chi è davvero; il ragazzo, però, avrà una reazione inaspettata e la donna dovrà fare i conti con un altro dolore: Leonardo non vorrà avere nulla a che fare con una madre dal passato da criminale?