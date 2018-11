Rosy Abate 2 – La Serie: anticipazioni trama e quando va in onda

Rosy Abate 2 con Giulia Michelini: tutte le anticipazioni sulla trama e data di inizio

Rosy Abate sta tornando. Continuano e si ultimano le riprese della seconda stagione della serie tv dedicata alla regina di Palermo. Per tutti i fan della fiction, Giulia Michelini è ormai divenuta un tutt’uno con il personaggio che si ritrova ad interpretare ormai da moltissimi anni. La stessa attrice ha rivelato nel corso di varie interviste di essersi ormai appassionata alla Abate e si sentirla ovviamente sua. L’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato alcune immagini del set e del dietro le quinte, regalandoci anche qualche succulenta anticipazione. Manca ormai pochissimo alla messa in onda della prima puntata. I telespettatori sono ansiosi di vedere come è andata a finire e per chi volesse rinfrescarsi la memoria, è il caso di andare a riguardare le vecchie puntate. La seconda stagione è ormai vicinissima, Sorrisi ci svela infatti che andrà in onda nel 2019.

Rosy Abate 2 – La Serie: dove eravamo rimasti e anticipazioni

Nella prima stagione di Rosy Abate – La Serie siamo rimasti un po’ tutti con l’amaro in bocca. Dopo aver ritrovato finalmente suo figlio Leonardino, la Abate è costretta a lasciarlo di nuovo. Mamma e figlio sono tornati a stare insieme, ma purtroppo per Rosy è arrivato il momento di andare in carcere e allontanarsi dal suo bambino. La seconda stagione riprenderà cinque anni dopo l’arresto. La Abate torna finalmente in libertà. Ciò che ritrova fuori dalla galera non è però la realtà che aveva lasciato prima di essere arrestata.

Giulia Michelini torna con Rosy Abate 2: tutte le anticipazione della seconda stagione

Una volta libera, Rosy si reca a Napoli per ritrovare suo figlio Leonardino, cresciuto in una casa famiglia del capoluogo campano. Quello che viene a galla ha dell’incredibile. Il piccolo, ormai divenuto grande, è entrato in contatto con una famiglia della malavita e vive una sorta di storia d’amore con la figlia di un pericolosissimo boss. A grande sorpresa, nella nuova stagione torna anche Ivan Di Meo, il grande amore della Abate che sembrava morto nella prima stagione. In quali vesti tornerà?!? Vedremo!