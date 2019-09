Rosy Abate 2, inizio con doppio appuntamento: “Sarà una bomba”

Data ufficiale inizio Rosy Abate 2, la conferma di Giulia Michelini

Rosy Abate 2 ha finalmente una data d’inizio; a rivelarlo sono i profili social della serie con un post che sicuramente spiazzerà più di un telespettatore. Sì, perché Rosy tornerà a settembre, come tutti sapevamo, ma lo farà con un doppio appuntamento: “Mi sono fatta aspettare – queste le parole di Giulia Michelini – ma ne è valsa la pena. Mercoledì 18 settembre e venerdì 20 le prime due puntate in prima serata su #Canale5. La seconda stagione sarà una bomba! Vi aspetto tutti”. L’annuncio è di quelli che farà il giro del Web in meno di un secondo e che riempie di aspettative i fan. Anche perché, stando alle parole della Michelini, il personaggio di Rosy Abate non tornerà molto presto (sempre che lei sia disposta a reinterpretarlo in un’eventuale terza stagione).

Rosy Abate 2, le ultime anticipazioni sulla seconda stagione della serie

Quali sono le ultime anticipazioni su Rosy Abate 2? La “Regina di Palermo” questa volta tornerà da libera cittadina e potrà dedicarsi completamente a Leonardino che ormai ha 18 anni e ha una vita diversa da quella che la donna si aspettava: il ragazzo infatti vive a Napoli e si è innamorato della figlia del boss Antonio Costello che lo considera come un figlio; questo ovviamente non andrà per niente bene a Rosy che sogna per il suo ragazzo un futuro diverso dalla vita che lei ha vissuto. A Sorrisi la Michelini ha dichiarato che la donna è “Una madre che si confronta con un figlio adolescente, che ha lasciato bambino e che ora non riconosce più. Leonardo ormai ha una sua personalità, non è più un’idea da inseguire ma un mondo con cui confrontarsi. L’incontro con il figlio è per Rosy una catarsi”. La serie insomma sembra essere ancor più incentrata sul dramma della perdita del figlio che sulle vicende di stampo mafioso a cui siamo abituati.

Promo "Mi sono fatta aspettare ma ne è valsa la pena. Mercoledì 18 settembre e venerdì 20 le prime due puntate in prima serata su #Canale5. La seconda stagione sarà una bomba! Vi aspetto tutti".#RosyAbate2 #Taodue Gepostet von Rosy Abate – La serie am Freitag, 6. September 2019

Anticipazioni Rosy Abate

E fate attenzione: se siete dei fan di Rosy Abate sappiate che è vero che molto probabilmente questa sarà l’ultima volta che la vedremo in scena. La Michelini infatti è molto grata al suo personaggio ma da tutte le interviste che ha rilasciato sull’argomento si evince una sorta di odio e amore per una personalità, quella di Rosy per l’appunto, che le sta stretta perché ormai esplorata in tutti i suoi aspetti. La data d’inizio è stata svelata, il doppio appuntamento è stato annunciato a sorpresa e la trama promette scintille: cosa volete sapere ancora prima di catapultarvi davanti alla tv mercoledì 18 settembre? Le altre anticipazioni su Rosy Abate le trovate tutte in questo nostro approfondimento.