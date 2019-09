Rosy Abate 2, Leonardo nuovo protagonista al posto di Giulia Michelini?

Anticipazioni Rosy Abate 2: Leonardo prende il posto della madre?

Leonardo è diventato uno dei protagonisti di Rosy Abate 2. Ma – molto presto – potrebbe diventare “il” protagonista. Ormai ha deciso di sua iniziativa di intraprendere la strada della criminalità, dimostrando lo stesso coraggio e la stessa fedeltà di sua madre: ha seguito il boss Costello per tutto quello che ha fatto per lui. Ha un debito nei suoi confronti e nemmeno sua madre riuscirà a fargli cambiare idea. Rosy tenterà in tutti i modi di convincerlo a restare con lei, a trasfersi in Turchia dopo il colpaccio fatto ai danni di Costello, ma Leonardo si mostrerà irremovibile: non lo tradirebbe mai e poi mai, è eternamente riconoscente nei confronti di quello che si può definire a tutti gli effetti il suo “padre putativo”.

Storia seconda stagione Rosy Abate: Leonardo sempre più al centro dell’attenzione

Stando alle anticipazioni di Rosy Abate 2, Costello deciderà di infrangere una promessa fatta a Leonardo: non risparmierà sua madre, la vorrà uccidere con le sue mani dopo averle aperto il suo cuore. Un tradimento inaspettato. Costello aveva iniziato a fidarsi ciecamente di lei e aveva pensato di poter ricostruire una famiglia. La morte di sua moglie lo ha segnato nel profondo e la pugnalata alle spalle ha riaperto quella ferita… per questo deve morire! E probabilmente ce la farà. Perché? Sappiamo che in questa stagione la Regina di Palermo concluderà la sua storia e forse senza lieto fine. Rosy Abate morirà e Leonardo prenderà il suo posto come protagonista di una nuova fiction?

Ultime curiosità Rosy Abate

Dovranno essere svelati ancora dei misteri rimasti irrisolti: sapete chi ha ucciso davvero Nadia Aversa? Si crede che sia stato Leonardo ad averla fatta fuori, ma la verità è un’altra e perfidi personaggi la nasconderanno per poter manipolare a proprio piacimento il figlio di Rosy Abate, che mostrerà di essere un mafioso che incute paura e rispetto. Capirà presto quali sono le reali intenzioni di Costello? Per sapere altro ancora, leggete la storia di Rosy Abate e tutte le curiosità emerse finora!