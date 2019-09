Rosy Abate 2 numero puntate, cast e dov’è ambientato

Numero episodi Rosy Abate e anticipazioni sulla storia

Rosy Abate 2 è in arrivo con 5 nuovi episodi! La Regina di Palermo dovrà affrontare altre difficoltà per poter abbracciare Leonardo, che è ormai alla soglia dei 18 anni. Nulla sarà come prima. Dopo aver scontato la sua pena in carcere, Rosy si troverà immersa in una situazione complicata: suo figlio verrà adottato da una famiglia che vive a Napoli e prenderà una cattiva strada. Cosa, questa, che la Abate ha cercato sempre di evitare: non avrebbe mai voluto ingabbiare suo figlio in una vita ad alto rischio come la sua. Purtroppo sbatterà la testa contro una realtà crudele. Suo figlio non sarà più il Leonardino che conosceva e che amava con tutta sé stessa.

Cast Rosy Abate 2: nomi attori e personaggi che interpretano

Dopo le prime anticipazioni, conosciamo il cast completo di Rosy Abate. Qui di seguito, troverete tutti i nomi degli attori e di quei personaggi che interpretano:

Giulia Michelini – Rosy Abate;

Mario Sgueglia – Luca Bonnacorso;

Paola Michelini – Regina Santagata;

Vittorio Magazzù – Leonardo Abate;

Augusto Zucchi – Bruno Criscito;

Naike Anna Silipo – Livia Cataldi;

Paolo Pierobon – Filippo De Silvia;

Bruno Torrisi – questore Licata;

Giordano De Plano – Sandro Pietrangeli;

Claudio Gioè – Ivan Di Meo.

Claudio Gioè è un inaspettato ritorno. Sarà un personaggio-chiave che permetterà a Rosy Abate di chiarire tante situazioni lasciate in sospeso. Nel cast, anche la sorella di Giulia Michelini, che ha recentemente parlato di matrimonio e figli.

Anticipazioni prima puntata Rosy Abate 2 di mercoledì 18 settembre 2019

Conosciamo le anticipazioni della prima puntata di Rosy Abate – La serie, in onda il 18 settembre. La Regina di Palermo sarà di nuovo libera e, come prima cosa, si darà da fare per raccogliere quante più informazioni possibili su suo figlio. Scoprirà che è stato adottato da una famiglia di Napoli immischiata nella mafia; questo allarmerà parecchio la Abate, che cercherà subito un contatto con lui. Purtroppo Leonardo è cambiato e, per dimostrare la fedeltà alla sua famiglia, impugnerà la sua arma da fuoco e…