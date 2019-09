Rosy Abate 2 curiosità: sorella di Giulia Michelini si sposa? Parole dell’attrice

Paola Michelini si sposa con Niccolò Senni? L’attrice di Rosy Abate racconta tutto a cuore aperto

Paola Michelini ha parlato della sua vita privata al settimanale Spy. Si è sbottonata, dandoci qualche informazione in più sulla sua relazione con Niccolò Senni e sul loro futuro matrimonio. Con lui ha una storia d’amore solida e nei loro progetti ci potrebbero essere anche le nozze. La sorella di Giulia Michelini ha anche spiegato che vorrebbe diventare mamma: questo è uno dei suoi sogni più grandi, ma anche il più difficile da realizzare nel mondo in cui viviamo perché è convinta che sia una responsabilità enorme. Ha inoltre raccontato quale è il suo rapporto con l’attrice che interpreta Rosy Abate e come esso è cambiato dopo la nascita di Giulio.

Il matrimonio della sorella di Giulia Michelini

Matrimonio in vista per Paola Michelini e Niccolò Senni? L’attrice ha risposto così durante l’intervista a Spy: “Ho una relazione da qualche anno con l’attore Niccolò Senni. Sono a Bruxelles per lavoro e poco fa, mentre facevo le prove con la compagnia, tirando dei dadi da gioco, ho detto ai ragazzi: ‘Se esce il 9 mi sposo!’. Indovini che numero è uscito? Ma tranquillo: non succederà nulla, almeno per ora. Non credo nel matrimonio e, se per questo, nemmeno nella convivenza. Sono fortemente convinta che la libertà, senza nessun doppio senso, sia il toccasana di ogni rapporto. Poi, un domani, chi lo sa. Ogni tanto mi viene chiesto se penso mai all’idea di diventare madre. Ma mettere al mondo un figlio in questo momento storico lo trovo da irresponsabili”.

Il rapporto speciale di Rosa e Giulia Michelini

Dopo averci dato delle anticipazioni su Rosy Abate e Regina (il personaggio che interpreta nella fiction), Paola Michelini ha parlato del suo legame con la sorella: “Come è stato recitare con Giulia? Vorrei dirle difficile, strano, complicato, ma la verità è che ci siamo ammazzate dalle risate. Ancora oggi la ritengo l’esperienza più divertente di tutta la mia vita. Tra noi, poi, c’è un’intesa speciale. Ci basta uno sguardo per capire quello che pensiamo. Del resto siamo sorelle. I nostri 5 anni di differenza, soprattutto nella fase dell’adolescenza, si sono fatti sentire spesso. Ci siamo ritrovate e capite quando è arrivato Giulio, il figlio di mia sorella. Oggi siamo molto unite”.

I progetti delle due sorelle: ecco le parole di Paola Michelini

Un rapporto davvero speciale, quello delle sue sorelle, che hanno deciso di portare avanti alcuni progetti lavorativi: “Ci vediamo e sentiamo spesso e, non appena possibile, ci piace partire assieme. Abbiamo una complicità davvero invidiabile, tanto che stiamo vagliando diversi progetti che porteremo, il prossimo anno, a teatro. Uno tra tutti l’adattamento di Piccole donne, ma almeno lì non saremo sole. Ci saranno Anna Ferzetti, Luisa Merloni e Lorenzo Balducci. Non mi pesa essere la ‘sorella di’, anche perché lo sono solo di punto di vista mediatico. Nella vita di tutti i giorni ho la mia identità, i miei amici e il mio lavoro”.