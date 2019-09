Rosy Abate 2 anticipazioni: rapporto con Regina sorprenderà, la confessione

Anticipazioni Rosy Abate 2: la verità sul rapporto tra Regina e la protagonista della fiction di Canale 5

Cosa sappiamo di Rosy Abate 2 – La serie? Questa volta a parlare è Paola Michielini, che ha parlato del particolare rapporto che avrà Regina – il personaggio che interpreta – con l’ex mafiosa di Palermo. Entrambe sono state allontanate da Leonardo: Regina ha vissuto gli ultimi anni lasciandosi divorare dalla rabbia per aver perduto quel figlio adottivo che ama con tutta sé stessa, Rosy Abate ha invece scontato la sua pena in carcere ed è pronta a iniziare una nuova vita – si spera molto più felice – assieme a quella persona per lei così importante, che non abbraccia ormai da anni.

Paola Michielini intervista: ecco cosa ha detto su Rosy Abate

Paola, la sorella di Giulia Michielini, ha raccontato alla rivista Spy quale sarà davvero il rapporto tra Rosy e Regina: “Qualche anticipazione? Scherza? È tutto blindatissimo. Posso solo dirle che il rapporto tra Regina e Rosy, a un certo punto, prenderà un’altra piega. Una piega totalmente inaspettata”. Le vedremo persino come alleate? Alla fine avranno un obiettivo comune: ritrovare Leonardino e riportarlo a casa. Ma il ragazzo potrebbe decidere di non seguirle. Assisteremo a un salto temporale che cambierà diverse situazioni.

Chi è Regina di Rosy Abate? Paola Michielini la descrive così

Sempre su Spy, Paola Michielini ha spiegato che ha ricevuto numerosi attacchi per via del ruolo che ha interpretato: “Ho degli hater, ma per fortuna si sono addolciti quando hanno scoperto che Giulia è mia sorella. Capita che qualcuno non riesca a distinguere la persona dal personaggio”. Ma come sarà il suo personaggio nella seconda stagione di Rosy Abate? Questa la sua risposta: “Mi somiglia più di quanto possa immaginare. Siamo entrambe molto determinate e fedeli a quelli che sono i nostri valori. Per i fan della serie, Regina è una donna cattiva, mentre io posso garantirle che è una donna molto fragile. Quella fierezza che l’ha accompagnata durante la prima serie nasce dal trauma di non aver potuto avere figli e da un amore, incondizionato, verso il piccolo Leo”. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sulle anticipazioni di Rosy Abate – La Serie!