Anticipazioni Rosy Abate 2 terza puntata: Costello la uccide?

Anticipazioni terza puntata Rosy Abate 2 di venerdì 27 settembre 2019: la Regina di Palermo rischia la vita a causa di un tradimento

Costello non può perdonarla: Rosy Abate l’ha tradito e non potrà più ritornare indietro. Commetterà qualcosa di veramente grave nei suoi confronti, dopo che lui le aveva aperto il suo cuore. A seguito della morte della moglie, non aveva più avuto un rapporto bello come quello che ha instaurato con la Regina di Palermo e non si sarebbe mai aspettato che lei avrebbe potuto spingersi a tanto… spifferare alla polizia i suoi traffici con i siciliani. Un colpaccio, per i poliziotti, che potranno così tentare di mettere con le spalle al muro Costello, riducendo considerevolmente il suo potere. Le anticipazioni della terza puntata di Rosy Abate ci rivelano che ordinerà ai suoi uomini di uccidere la Regina di Palermo.

Rosy Abate spoiler episodio 3: Leonardo abbandona sua madre, la decisione che spiazza

Rosy Abate dovrà fare i conti con una brutta notizia: suo figlio Leonardo deciderà di abbandonarla senza troppe giustificazioni. Venerdì 27 settembre 2019, Leonardo farà la sua scelta: vorrà rifarsi una nuova vita con Costello – comincerà a considerarlo come il suo vero padre – e la fidanzata Nina, che gli dimostrerà di amarlo davvero. Leonardo si sentirà in colpa nei suoi confronti per quello che è successo in passato: la ragazza ha rischiato di morire a causa dell’assunzione di sostanze illecite datele proprio da lui.

Costello uccide davvero la Abate? Ultime notizie sulla fiction Mediaset

Con le repliche di Rosy Abate – La Serie, potrete scoprire tutto quello che è successo nelle scorse puntate: la trama di questa nuova stagione diventa sempre più avvincente, episodio dopo episodio, e il prossimo potrebbe lasciare tutti perplessi… Costello riuscirà a uccidere Rosy Abate? E diventerà Leonardo il nuovo protagonista della fiction?