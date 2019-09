Repliche Rosy Abate 2, dove rivedere le puntate della seconda stagione

Rosy Abate 2, repliche seconda stagione della fiction con Giulia Michelini protagonista

La seconda stagione di Rosy Abate lascia tutti col fiato sospeso: la Regina di Palermo colpisce ancora, anche se questa volta sarà più fragile, vulnerabile e sola. Nelle varie puntate, però, grazie alla sua fama che la precede e alle amicizie costruite nel tempo, avrà gli agganci giusti per poter avere un vero rapporto col figlio Leonardo. Se non potete in nessun modo vedere gli episodi in Tv, ci sono le repliche che vi permetteranno di non perdervi proprio nulla di questa seguitissima fiction di Canale 5.

Dove rivedere le puntate di Rosy Abate 2?

Potete recuperare tutte le puntate con le repliche di Rosy Abate 2 – La Serie. Nella nuova stagione, Leonardo è cresciuto e trova difronte a sé la sua vera madre, colei che lo ha cercato in lungo e in largo per anni e anni. Si era persino rassegnata all’idea che fosse morto ma, quando Filippo De Silva le ha confessato che la sua tomba è vuota, si sono riaccese le speranze e non ha speso un secondo della sua vita per ritrovarlo. Con la seconda stagione di Rosy Abate, si scopre molto di più sulla nuova vita di Leonardo e su quello che farà sua madre per riabbracciarlo. E dove vedere tutta la storia di Rosy Abate 2? Troverete le repliche degli episodi su Mediasetplay o sull’app Mediaset.

Trama Rosy Abate 2: quello che succederà nelle prossime puntate

La Regina di Palermo, nelle puntate di Rosy Abate 2, fa di tutto per ricucire i rapporti con Leonardo, ma il ragazzo si mostra sempre schivo: non ha nessuna intenzione di stare al suo fianco; il cognome “Abate” è pesato sulle sue spalle come un macigno e adesso vuole rifarsi una vita. Rosy e Leonardo saranno davvero felici o questa stagione si concluderà con un colpo di scena? Qui troverete altre curiosità su questa fiction.