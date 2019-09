Rosy Abate 2, chi ha ucciso davvero Nadia Aversa? Tutta la verità

Anticipazioni Rosy Abate – La Serie: Leonardo ha ucciso Nadia Aversa? Mistero sul vero assassino

Rosy Abate 2 è partitolo col botto! Sul finale della prima puntata, abbiamo assistito alla morte di Nadia Aversa: scene confuse, uno sparo e l’ispettrice si è ritrovata a terra in una pozza di sangue. Non si è potuto far nulla e Luca Bonaccorso ha dovuto accettare la morte della sua fidanzata… anche se nulla lo fermerà dallo scoprire il vero colpevole! La pista della polizia porterà a un solo nome: Leonardo. Un testimone racconterà quello che è successo durante la notte in cui Nadia è stata fatta fuori e una grave accusa penderà sul ragazzo, che ammetterà le proprie colpe. Ma è stato davvero lui a commettere l’omicidio?

Chi ha ucciso Nadia Aversa? Un prova importante: mistero attorno alla figura dell’omicida

Non abbiamo il viso di chi ha davvero ucciso Nadia Aversa. Sono state mostrate solo le pistole di Leonardo e di Costello, il mafioso che ha preso a cuore il giovane. Il ragazzo si convincerà però di esser stato lui, ma c’è stata una scena-chiave che dimostra la sua incapacità di centrare il nemico: al luna park, assieme a sua madre Rosy, non è riuscito a ottenere un buon punteggio a un gioco di precisione dove avrebbe dovuto sparare. Un indizio importante. Rosy crederà nell’innocenza del figlio e, per salvarlo, si schiererà persino contro Costello (tra i due è scoccato un bacio) firmando la sua condanna a morte. Il mafioso cercherà in tutti i modi di ucciderla. Ci riuscirà?

Trama Rosy Abate 2: cos’è successo fino ad ora

Rosy Abate dovrà fare tutto il possibile per poter evitare di essere uccisa. Leonardo, nonostante l’abbia abbandonata, ha chiesto a Costello di non abbattere la sua vendetta su di lei. Parole superflue. Il malavitoso gli dirà che non le torcerà un capello, ma in realtà si metterà subito sulle sue tracce… Come rivedere tutta la storia di Rosy Abate? Attraverso le ultime repliche!