Rosa Perrotta: “Ignorante e omofoba, finge di tornare con l’ex”

Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis: duri attacchi per difendere il suo amore

Rosa Perrotta ha voluto dire la sua su quello che è successo tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione. Non avrebbe mai voluto intervenire nella loro discussione ma, siccome è stata tirata in causa, ha deciso di smontare tutte le accuse rivolte dalla fashion blogger contro di lei. Ha scritto ben due post pubblicati come stories di Instagram, iniziando così: “Parto dal presupposto che a me, Rosa, personalmente non frega assolutamente niente di chi sta con chi, per quale ragione, per quale scopo, delle corna degli altri, ecc…”. Dopodiché ha cominciato col spiegare quando ha parlato in passato della De Lellis… e non lo ha fatto mica per criticare la sua vita privata!

Giulia De Lellis ricorda le critiche di Rosa Perrotta dopo il Grande Fratello: la spiegazione

Dopo le critiche di Pietro Targlione – che ci sono state a seguito della notizia dell’incontro tra la fashion blogger e il suo ex Andrea Damante – e la risposta di Giulia, è intervenuta anche Rosa: “Leggo un messaggio molto forte, che riguarda anche me, a cui, annoiata, devo rispondere. Mi fa piacere che questa ragazza sappia tutte queste cose di noi. La vedo sul pezzo. Io nella mia vita ne ho parlato una volta, ora che mi ricordo sì, ma non su fatti della sua vita a cui non sono interessata, ma quando in un programma aveva parlato della sua paura di poter prendere una malattia bevendo da un bicchiere di un gay accostandolo a un drogato. A differenza sua, data l’educazione che mi contraddistingue, non mi sono permessa di definirla cogliona in quella occasione, ma ignorante e omofoba sicuramente”.

Rosa contro Giulia: gossip studiati a tavolino?

Anche Rosa Perrotta si è allineata al pensiero del suo fidanzato: “Ma è lei quella che ha dovuto far vedere le t…e a tutti noi architettando ad hoc una paparazzata per fingere di tornare con l’ex? […] Mi viene da pensare che questa ragazzina senta di essere qualcuno a cui si debbano ossequi”. I dubbi sui presunti gossip creati a tavolino sono emersi anche dopo la rottura con Irama (per Giulia la fine della relazione non è stata proprio semplice da accettare). Il primo ad aver parlato della fine della storia d’amore è stato proprio il rapper, che ha rivelato la verità sulla fine della favola. Rosa Perrotta non ce l’ha minimamente con Irama, ma con il comportamento di Giulia De Lellis. Ecco la scoccata finale: “Io vado in TV a parlare di matrimonio, amore e l’arrivo di un figlio. Cose vere, pulite e belle. […] E qualcuno le spieghi che se la gente non la guarda non è perché fa timore è forse perché solo non la vede o non è interessata a lei”.