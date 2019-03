Giulia De Lellis triste dopo la rottura con Irama: le prime parole

Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati: c’entra Andrea Damante?

La fine della storia tra Giulia De Lellis e Irama ha lasciato di stucco i fan della coppia ieri. Il cantante, con un messaggio breve ma conciso, ha confermato sui suoi social di aver messo fine alla relazione con De Lellis diverso tempo fa. Di una crisi tra i due, come i meglio informati sapranno, si parlava già da un po’ di giorni. Irama, sui social, non ha specificato nel dettaglio i motivi della rottura. Stando a quanto scritto, però, lui e Giulia si sarebbero rimasti in buoni rapporti. A buttare benzina sul fuoco, inoltre, c’ha pensato stamattina il settimanale Chi. Il giornale ha pubblicato le foto di Giulia e Andrea Damante (il suo ex fidanzato) nello stesso albergo, ed ha scatenato così il gossip. Giulia De Lellis, dal canto suo, alle notizie che stanno affollando la rete nelle ultime 24 ore, e che in un modo o nell’altro la riguardano, non ha ancora risposto (non direttamente per lo meno).

Giulia De Lellis malinconica e triste, è finita con Irama: le prime parole dopo l’annuncio

Giulia De Lellis, che ha sempre usato i suoi spazi sui social per comunicare senza filtri con le persone che la seguono, fino a qualche ora fa non si era ancora espressa in maniera diretta su di lei e Irama. Qualcosa, però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai suoi fan (e non solo) l’ha voluta comunicare lo stesso. Su Instagram stories, prima, Giulia ha caricato una serie di foto di lei e sua nipote Matilde, accompagnando il tutto con la seguente frase: “Ti amo. E tu ami me. E questo basta”. La stessa, poi, ha condiviso anche un pezzo della canzone di Elisa Toffoli. “Sono forte si ma poi sono anche fragile”, queste le parole scelte dalla De Lellis per descrivere il suo stato d’animo attuale. Frasi malinconiche e, per un certo senso, anche tristi. Sarà facile per lei voltare pagina questa volta?

Giulia De Lellis contro Pietro Tartaglione, lui sbotta e rivela: Andrea Damante? “Sono tornati insieme”

Pietro Tartaglione ha decisamente fatto arrabbiare Giulia De Lellis oggi. La frase “Basta fidanzarvi solo per le copertine”, pubblicata da lui stamattina, ha attirato l’attenzione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, pur non essendo stata citata espressamente, ha scritto un duro commento di risposta a Pietro (per saperne di più clicca qui). Il compagno di Rosa Perrotta ha allora replicato senza mezzi termini. Prima ha definito Giulia una “Maleducata” e poi, a sopresa, ha rivelato: “Lei e Andrea Damante sono tornati insieme”.