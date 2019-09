Rosa e Pietro, foto look a Venezia 2019 che incantano: quanti complimenti!

Festival di Venezia, Pietro e Rosa incantano coi loro look e con una bellezza magnetica

Potevano mancare loro sul red carpet del Festival di Venezia 2019? Assolutamente no! Rosa e Pietro di Uomini e Donne hanno sfilato mandando in visibilio tutti i fan, che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza commentando a più non posso sotto alle ultime foto pubblicate su Instagram. Hanno entrambi sfoggiato degli abiti elegantissimi: total black per Rosa Perrotta, che ha dimostrato di essere in perfetta forma anche dopo il parto; la ragazza, da quando è diventata mamma, ha un nuovo tipo di fascino, che l’ha fatta brillare sul tappetto rosso.

Foto Rosa e Pietro a Venezia 2019: il look della coppia di Uomini e Donne

Le accuse al suo essere mamma sono ormai accantonate: Rosa Perrotta è voluta rimanere concentrata su quel momento bellissimo che ha vissuto con Pietro Tartaglione, il suo futuro marito (e sì, fra non molto li vedremo anche all’altare!). Il figlio Domenico è con lo zio: è stato difficile per i due neo-genitori separarsi da lui; lo stesso vale per Beatrice Valli e Marco Fantini, che hanno spiegato perché Ale alcune volte non è con loro (Bubi era presente a Venezia, lui no).

Coppie di Uomini e Donne sul red carpet tra frasi romantiche e gesti inaspettati

I fan sono impazziti dopo aver visto le foto di Pietro e Rosa sul red carpet di Venezia 2019: “Finalmente è arrivato l’amore, quello vero, diffidate gente dalle imitazioni. Loro sono unici”; “Stupenda, dopo la nascita di vostro figlio sei ancora più raggiante”; “Siete stupendi! Che la vita vi sorrida sempre. Vi amo”; “Siete bellissimi, vi adoro. Un abbraccio”; “La coppia più bella del red carpet”. Al Festival di Venezia un’altra coppia di Uomini e Donne ha fatto tanto chiacchierare: quella formata da Andrea e Arianna! Perché? Il ragazzo ha fatto un gesto inaspettato per la sua “lei”.