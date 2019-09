Rosa Perrotta attaccata sui social: “Fai solo business”. Lei risponde così

Rosa Perrotta accusata sui social di fare ‘solo business’. Ecco come ha risposto alle critiche

Dopo aver lasciato Uomini e Donne, insieme al suo Pietro Tartaglione, Rosa Perrotta è diventata una vera e propria influencer. La modella napoletana infatti ama condividere la sua vita sui social ed è anche molto seguita. L’attenzione su di lei è poi ultimamente aumentata grazie alla nascita di suo figlio, il piccolo Dodo. La Perrotta, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha raccontato la sua gravidanza, di giorno in giorno, e sta raccontando anche com’è essere diventata madre per la prima volta. Ovviamente per lei che è molto seguita non mancano anche le famose sponsorizzazioni. Come le altre influencer, anche Rosa presenta i prodotti che le aziende le inviano proprio perché far ciò è ormai diventato per tutti un vero e proprio lavoro. A qualcuno, però, ciò non sembra piacere e capita spesso che molte ragazze, ben seguite sui social, vengano attaccate proprio per questo. E, ahimè, oggi è successo proprio alla nostra Rosa Perrotta.

Rosa Perrotta pesantemente criticata, ma lei risponde e zittisce tutti

Rosa Perrotta e il suo compagno Pietro stanno per raggiungere Venezia, insieme ovviamente al loro piccoletto. L’ex tronista di Uomini e Donne così ha postato un paio di fotografie sui social che la ritraggono proprio in procinto di salire sul treno con tanto di valige firmate. Ciò non è piaciuto alle sue follower che l’hanno accusata di ostentare troppo, di fare la vamp e di pensare troppo al business. “Una donna/mamma che pensa a fare storie per il suo di business che mamma può essere?” si è chiesta, per esempio, una sua seguace. Rosa, però, non ha voluto ignorare le critiche ed ha risposto alle sue hater con commenti abbastanza pungenti del tipo: “Credo ti venga meglio farti le foto sui muretti. Credimi”, e via dicendo.

Rosa Perrotta, tutto ‘bellissimo’ proprio come Pamela Prati

Ha fatto sorridere la didascalia che Rosa Perrotta ha scritto sotto le due foto che ha postato: “Stamattina alle ore 05:00. E prepara la valigia per Nespolino, e prepara la valigia per te, e trova il phon per Pietro che cerca ovunque tranne che nel mobile del bagno…BELLISSIMO”. Le sue parole, infatti, ricordano molto quelle, divenute tormentone, che Pamela Prati pronunciò a Domenica In alcuni mesi fa.