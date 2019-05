Mara Venier: “Vorrei rimuovere l’intervista a Pamela Prati”

Mara Venier torna a parlare di Pamela Prati: le ultime dichiarazioni

Mara Venier è tornata a parlare di Pamela Prati, a tutti gli effetti il personaggio del momento insieme al finto Mark Caltagirone e al matrimonio mai celebrato. La conduttrice veneziana non ha nascosto la su amarezza nell’ultima intervista rilasciata all’Adnkronos, nella quale ha fatto un bilancio più che positivo dell’ultima edizione di Domenica In. Proprio nel programma di Rai Uno, tornato agli antichi fasti grazie a zia Mara, è stata realizzata l’intervista alla Prati. L’ultima prima della grande bufera scatenata da Dagospia, che ha poi portato tutte le principali trasmissioni e gli altri organi di informazione ad occuparsi del caso.

Mara Venier non è felice dell’intervista fatta alla Prati

“Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”, ha ammesso Mara Venier. Quest’ultima ha addirittura ricevuto l’invito al matrimonio di Pamela con Mark Caltagirone ma l’evento, com’è noto, non è mai stato celebrato.

L’intervista a Pamela Prati cancellata da Rai Play

E mentre Mara Venier ha deciso di stendere un velo pietoso sull’intervista a Pamela Prati, Rai Play – servizio streaming della Rai – ha già cancellato quello spezzone televisivo. Sul sito non è più possibile rivedere le dichiarazioni della Prati, che solo lo scorso 31 marzo si definiva una moglie e una mamma attenta, premurosa e indaffarata.