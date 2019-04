Mara Venier frecciatina nozze Pamela Prati: “Mi ha invitata poi è sparita”

Tutti contro Pamela Prati! Il matrimonio con Mark Caltagirone è un vero giallo. Mara Venier la stuzzica e le lancia una divertente frecciatina

Sta diventando un affare di Stato, il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Nonostante Verissimo abbia ufficializzato uno speciale per le nozze della showgirl del Bagaglino, non si fermano le chiacchiere e i rumors. Un vero e proprio giallo. Molti credono che la Prati stia mettendo su una bella scenetta per queste nozze, ma lei ha sempre negato, forte del sentimento che la lega al marito e ai due piccoli presi in affidamento. A sostenerla e difenderla dalla male lingue, Barbara d’Urso e Mara Venier. Se le due conduttrici si scontrano tra battutine per gli ascolti tv, sono invece unite nel credere alla buona fede della Prati. Anzi proprio ieri a Domenica In, la Venier ha detto la sua circa la situazione che si sta affrontando l’amica Pamela, l’ha difesa anche in questo caso ricordando il grande rapporto di amicizia che le lega ormai da tempo. Secondo lei, Pamela non sta prendendo in giro nessuno soprattutto lei.

Mara Venier e la frecciatina (anche se divertente) a Pamela Prati

Intervenuta in diretta tv a Storie Italiane, la Venier ha lanciato una frecciatina (anche se divertente) a Pamela Prati. Rivolgendosi alla padrona di casa, Eleonora Daniele, la conduttrice ha detto: “Adesso aspettiamo il tuo matrimonio. Non fare come la Prati che mi ha invitata ed è sparita. Mi ha tirato una sola, ho già comprato il vestito ed il cappello. Mi aveva detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà!“. Un commento che a molti è suonato proprio come un commento verso la Prati. La showgirl infatti era andata ospite a Domenica In alcune settimane fa proprio per raccontare la serenità ritrovata a 60 anni.

Pamela Prati malore: “affranta” per le chiacchiere sul suo conto

Pamela Prati sta accusando tutte le chiacchiere sul proprio conto. La showgirl è stata colta anche da un malore alcuni giorni fa. A darne notizia Il Corriere della Sera. Niente di grave, ha subito sottolineato il giornale, ma la Prati si è detta “distrutta, affranta e adirata“. Il motivo di tanto stress è la questione del “marito fantasma” di cui si parla ininterrottamente da giorni. Anche Barbara d’Urso se ne è occupata a Live-Non è la d’Urso. Ma ogni dubbio verrà fugato a Verissimo, dove la Prati farà vedere il suo matrimonio, commentandolo insieme a Silvia Toffanin, e mostrando a tutti il famoso marito Mark.