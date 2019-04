Pamela Prati colta da un malore. La showgirl è “distrutta e affranta”

Pamela Prati è stata colta da un malore. La showgirl è “distrutta e affranta”

Non c’è pace per Pamela Prati. Giorni tribolati per lei che è stata travolta dal polverone sulla vicenda del suo matrimonio con Marco, 54enne imprenditore edile. Una storia che sta aizzando un can can mediatico rumoroso. In tutto ciò la showgirl, come riportato dal Corriere della Sera, è stata anche colta da un malore. Niente di grave, sottolineano da Via Solferino, ma la Prati è molto scossa per la questione del “marito fantasma”. Il quotidiano ha raggiunto il suo entourage, che ha fatto sapere che la prima donna del Bagaglino è distrutta, affranta e adirata.

Giallo matrimonio, Pamela Prati incredula: ultime news

“Non può credere che, dopo 40 anni di carriera, sia sospettata di essersi inventata un promesso sposo per farsi pubblicità”, si legge sul Corriere della Sera, che si è messo in contatto con l’entourage della showgirl. Sempre poche ore fa, più precisamente nella giornata di ieri, è arrivata la news che la Prati si sposerà e che le nozze saranno trasmesse in esclusiva da Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin conferma dunque che il matrimonio si farà e che l’attrice rilascerà una corposa intervista per raccontare i dettagli dell’evento e di ‘questa’ sua seconda vita. Resta da capire quando l’unione avrà luogo. La data certa non è ancora stata svelata ma i rumors sono convinti che cascherà il prossimo maggio.

Pamela Prati a Live – Non è la d’Urso: l’intervento nel programma

A proposito di chi ha messo in dubbio il matrimonio e di conseguenza la credibilità di Pamela, la stessa Prati, durante l’intervento di due giorni fa a Live – Non è la d’Urso, ha detto: “Se non ci credete è un problema vostro, non mio. Io sono felice così”. Tuttavia le voci hanno continuato a correre e la showgirl non ha potuto restare insensibile a tutto il trambusto che si è scatenato sulla vicenda. Ecco dunque il lieve malore e quello stato d’animo cupo e costernato. “Distrutta e affranta“, come ha fatto trapelare il suo entourage.