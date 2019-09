Beatrice e Marco al Festival di Venezia con Bubi, ma dov’è Ale?

Festival di Venezia, Beatrice e Marco con un look minimal: solo Bubi con loro… e Ale?

Anche Marco e Beatrice di Uomini e Donne hanno fatto la loro comparsa al Festival di Venezia. Non sono passati inosservati: la bellissima famiglia ha sfilato tra i fotografi e i curiosi, lanciando un messaggio di semplicità. Sì, questa è la parola-chiave del loro look: la Valli, su Instagram, ha precisato che ha scelto di sua spontanea volontà di abbracciare uno stile semplice, senza troppi fronzoli, perché lei nella vita di tutti i giorni è così. Con Beatrice e Marco, la piccola Bubi, che ha indossato un vestito bianco e dei sandalini marroni. E il suo fratellino dov’è? Alcuni fan hanno posto questa domanda alla coppia di U&D.

Beatrice Valli spiega perché Alessandro non è a Venezia con loro

Marco Fantini e Beatrice Valli rispondono sempre quando vengono tirati in causa i loro figli: l’ex tronista, per esempio, aveva controbattuto alle critiche di chi diceva che Bubi è troppo prepotente col fratello; adesso è stata fatta questa domanda: “Favolosi, ma perché Alessandro non è con voi?”. A intervenire, questa volta, Beatrice: “Lui è voluto stare qualche giorno dal papà, com’è giusto che sia”.

Look Beatrice e Marco: la ragazza spiega tutto nei minimi dettagli

Abbiamo visto a Venezia anche Arianna e Andrea di Uomini e Donne: il ragazzo ha fatto un gesto decisamente inaspettato! Beatrice, invece, dopo la risposta sul figlio, ha parlato del look scelto per il Festival di Venezia: “Voglio precisare una cosa: io credo che la semplicità è quella che regna sempre – ha spiegato durante le sue Instagram stories -. Non c’è bisogno di ostentare sempre, ma a volte basta essere super-semplici per essere bellissime, naturali, senza essere qualcosa che non si è. E io sono questa. Io sono una persona semplice, che non ha bisogno di ostentare e non essere sé stessa. Ho rappresentato ciò che sono io tutti i giorni”.