Marco e Beatrice polemica: “Bianca prepotente col fratello”, risponde Fantini

La figlia di Marco e Beatrice presa di mira: il nuovo attacco

Volano critiche a Beatrice e Marco come genitori. Non che sia la prima volta. Alcuni follower di Instagram, quando vedono qualcosa che secondo loro “non va”, la sottolineano tra i commenti delle foto dei due ragazzi, che continuano a stare insieme dopo la scelta di Uomini e Donne (un applauso!). Qualche volta attaccano Marco Fantini, qualche altra volta Beatrice Valli e spesso il loro modo di dare degli insegnamenti ai figli, come se fossero i più grandi educatori del pianeta Terra. Beatrice e Marco di U&D rispondono sempre con garbo, senza scadere in frasi poco carine.

Bianca troppo prepotente con Ale? L’accusa contro Beatrice e Marco

Dopo aver chiesto come mai Ale in alcuni periodi “scompare”, c’è stato chi ha fatto notare qualcosa su Instagram: “Ma perché Bianca è sempre prepotente con il fratello? Urla come una matta! Sì, è piccolina, tutto giusto, ma insegnatele che non si fa. Nelle stories vi mostrare sempre calmi quando lo fa. Educatela da adesso a portare rispetto a suo fratello maggiore, sennò più cresce e più sarà così. Già mi aspetto 3000 messaggi dove mi offendete e bla bla bla, ma è quello che vedo”.

Uomini e Donne news, Marco Fantini mette un freno alle critiche sui figli

Marco Fantini, concentrando in sé tutta la calma del mondo, ha risposto con grande educazione: “Lo facciamo ogni giorno. Si fanno i dispetti a vicenda”. Ormai Marco Fantini e Beatrice Valli sono abituati a ricevere critiche di tutti i tipi: quando si diventa così popolari è facile venire presi di mira, ma questo a loro poco importa perché nessuno, attraverso profili virtuali e attacchi che trovano il tempo che trovano, riuscirà a sciupare la loro felicità.