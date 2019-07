Marco e Beatrice criticati come genitori: “Ale dov’è?”, lei risponde furiosa

Beatrice e Marco news, critiche alla coppia per una scelta che non è piaciuta

Qualsiasi cosa facciano, Marco Fantini e Beatrice Valli vengono puntualmente criticati come genitori: è vero, ricevono un’infinità di commenti positivi, ma qualcuno di negativo c’è sempre e i due cercano ogni volta di rispondere, soprattutto quando sono assurdi! Come l’ultimo. Qualcuno ha detto che, quando lasciano l’Italia per le vacanze, manca con loro sempre Alessandro, il figlio di Beatrice e del suo ex. Osservazione, questa, che ha fatto andare su tutte le furie l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha deciso di spazzare via questa falsità sulla sua famiglia.

Beatrice Valli spiega tutto: ecco perché Alessandro non è con loro

Se, in passato, era stato Marco Fantini a rispondere a tono alle critiche, adesso è dovuta intervenire Beatrice Valli dopo aver letto questo commento su Instagram: “Quando fate queste vacanze lontano guarda caso però Alessandro sta sempre col papà”; questa è stata la risposta dell’influencer: “Che osservazioni tristi! Alessandro ha sempre passato due settimane col papà in estate e ci organizziamo nei periodi per noi più impegnativi così da non doverlo portare di qua e di là. Siete proprio tristi”. Beatrice e Marco hanno largamente dimostrato di essere degli ottimi genitori e negli occhi dei due fratelli si legge sempre una grande felicità.

Vacanze Beatrice-Marco e ultime notizie su Uomini e Donne

Marco e Beatrice di Uomini e Donne adesso si trovano a Mykonos con la figlia Bubi. Dopo aver risposto alle critiche, i due si rilassano, in attesa di altri impegni lavorativi (che non mancano mai… nemmeno in vacanza!). Dal mondo di U&D sappiamo anche che Sossio ha scritto una strana lettera a Ursula e che ci sarebbe stato un importante riavvicinamento fra Giulia e Manuel.