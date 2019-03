Uomini e Donne oggi, Marco e Beatrice: “Fastidioso, fingi che sia tuo figlio”

Figli Marco Fantini e Beatrice Valli: un duro attacco all’ex tronista

Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono due genitori esemplari. Ma, per qualcuno, l’ex tronista non sarebbe proprio sincero e starebbe recitando la parte del papà perfetto, soprattutto nei confronti di Ale (il figlio che Beatrice ha avuto con un altro uomo prima di U&D). Delle accuse, queste, che hanno fatto inalberare Marco: farebbe di tutto per Bea e Ale e non permette a nessuno di dubitare del suo ruolo di genitore. Tutto è cominciato quando il modello ha pubblicato una foto su Instagram assieme ai bambini, commentandola così: “Le cose che preferisco della domenica: pigiama e coccole tutto il giorno. È questo il regalo più bello che può ricevere un papà”.

Uomini e Donne oggi, Marco risponde alle critiche

Immediatamente è intervenuto un detrattore, che lo ha attaccato: “È proprio fastidioso come fai finta che Ale sia tuo figlio, quando non lo è. Lo fai solo perché alle persone piace. Questo trasmetti”. Marco Fantini non ha fatto finta di nulla: “Sei più fastidioso di un sassolino nelle scarpe con questi commenti effimeri e privi di senso, visto che non sai nulla di quello che sono e faccio”. Una risposta che probabilmente il detrattore non si sarebbe aspettato di ricevere e infatti ha risposto ripetendo quello che già aveva espresso: “Sì sì, tutto quello che vuoi, ma sembra tutta scena. Ci sta che gli vuoi bene, ma ogni volta ti ostini a dire ‘figlio’ da quando hai visto che alle persone questo piace. Siate più sinceri”.

News Uomini e Donne, cosa sta succedendo alle coppie del programma?

Nonostante le malelingue, Marco e Beatrice sono una delle coppie più felici di Uomini e Donne. Si può dire lo stesso anche di Andrea e Arianna che, dopo il periodo di crisi, sono tornati a essere più uniti che mai. Un’altra coppia che fa sognare è quella formata da Lorenzo e Claudia: la loro popolarità è così grande che ieri sono state bloccate persino le strade per loro!