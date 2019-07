Sossio Aruta, lettera a Ursula: “Ti cerco di meno” e confessa tutto

La lettera di Sossio Aruta a Ursula Bennardo: c’è qualche problema?

Ora è il turno di Sossio Aruta: ha scritto una lettera a Ursula Bennardo che, alcune settimane fa, gli aveva chiesto come mai si era allontanato da lei; lo avvertiva diverso, come se avesse paura di avvicinarsi alla bambina che portava in grembo. Sossio ha confessato tutto e sicuramente le sue parole scateneranno altre polemiche. Prepariamoci a delle nuove Instagram stories della coppia, la quale dirà sicuramente di essere al settimo cielo! Al settimanale Dipiù, Sossio ha voluto scrivere delle parole importanti a Ursula per farle capire come mai il loro rapporto è cambiato e che amerà sempre sia lei sia la figlia Bianca.

Uomini e Donne news, Sossio fa delle importanti confessioni

Questa è stata la confessione fatta da Sossio di Uomini e Donne alle pagine della rivista Dipiù: “L’ardore dei primi mesi della nostra relazione è in qualche modo attenuato dalla tua condizione di donna incinta. Credimi, lo so, forse è sbagliato, ma io ti cerco di meno non perché non ti desidero più come prima ma solo perché ho paura di fare del male a te e alla nostra bambina. […] Quando a ottobre la nostra bambina verrà al mondo e la situazione sarà più tranquilla, vedrai che tutto tornerà alla normalità”. Sinceramente durante la loro vacanza a Ibiza non sembravano emersi tutti questi problemi!

Sossio Aruta preoccupato per il suo lavoro

La prima ad aver parlato di questo rapporto complicato era stata Ursula Bennardo, che però si era contraddetta più volte dicendo che invece la sua storia fila liscio come l’olio attaccando anche chi parlava di crisi. Sossio ha ammesso di essere assente, qualche volta, per un motivo preciso: “Oggi, però, da quando si è conclusa la nostra parentesi a Uomini e Donne, mi trovo a quasi cinquanta anni a dovermi nuovamente reinventare. A dover cercare un lavoro per contribuire ai conti di casa. E non è facile. Non è assolutamente facile. I pensieri spesso mi assalgono. Le ansie mi consumano”. E infine le ha fatto una dedica semi-romantica (non proprio quella che ogni donna si aspetta di ricevere dal principe azzurro): “Io amo quello che sei dentro, la tua immagina conta fino a un certo punto”.