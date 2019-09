Uomini e Donne, Andrea e Arianna a Venezia 2019: il gesto inaspettato

View this post on Instagram

Scrivo di getto… Questo post lo volevo dedicare a tutte le persone che giorno dopo giorno restano con me, che mi supportano e sopportano 😊 a tutte quelle persone che cavalcano le mie stesse idee, passioni e sogni, a tutte quelle persone che sento vicine. Un grazie di cuore va a @wannabemgmt che insieme a voi stiamo facendo tanto, davvero tanto e ve ne sono davvero grato, un grazie speciale va a tutti voi che ogni giorno siete presenti, che nel bene e nel male, anche se solo virtualmente… siete davvero fantastici… e poi ci sei tu, @ariannacirrincione che ogni giorno, sei con me ed ogni giorno sarò con te… perché ti amo, perché sei unica e perché, ad oggi, non potrei stare senza di te… credo davvero che dietro ad ogni uomo (complesso per come sono, perché lo so… dura stare con me) ci sia bisogno di una grande donna, e tu lo sei. 🖤 Grazie di cuore a tutti per quello che siete… Andre.