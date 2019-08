Iannone e Giulia De Lellis a Venezia: gli abiti e i mugugni dei fan

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sbarcano a Venezia: gli abiti particolari e i mugugni dei fan

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sbarcano a Venezia dove in questi giorni si sta tenendo la 76ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. La kermesse è iniziata il 28 agosto e si chiuderà il 7 settembre. Da qualche anno a questa parte, ormai, non è più una sorpresa vedere sfilare volti noti del web e del piccolo schermo. In laguna, durante il Festival, sono infatti sempre più richiesti per sponsorizzare brand di moda, make up e altri prodotti. Quest’anno non poteva mancare la chiacchieratissima e innamoratissima coppia formata dal pilota e dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai star assoluta di Instagram.

Iannone stregato dalle tigri, per Giulia un vestito ‘morbido’

Iannone e la De Lellis sono sbarcati a Venezia con degli abiti molto particolari. Lui con dei pantaloni neri e una camicia scura e scollata, su cui campeggiano delle tigri bianche. Curiosi anche gli orli blu e rossi sui polsini. Per Giulia invece un abito ‘morbido’, tendente al marrone chiaro con fantasie bianche e nere. Entrambi hanno fatto sapere della loro visita veneziana dai rispettivi profili social, dove non sono mancate le consuete tenerezze reciproche. Immediata la reazione dei fan: molti si sono complimentati con loro e gli hanno augurato ogni bene. Qualcuno invece ha mugugnato, tornando a chiedersi che cosa c’entrino con la Mostra cinematografica. Come poc’anzi accennato, da qualche anno a questa parte, personaggi influenti del mondo della moda e delle sponsorizzazioni web sono i benvenuti alla kermesse e agli eventi collaterali a essa legati.

Giulia De Lellis, nuove anticipazioni sul suo libro, in edicola dal 17 settembre

Sempre nella giornata odierna, la De Lellis è anche balzata alla cronaca rosa per aver svelato nuove anticipazioni del suo attesissimo libro “Le corna stanno bene su tutto”, che sarà disponibile in edicola dal 17 settembre (nel frattempo gli ordini sono già volati alle stelle). Un libro in cui ripercorrerà i tradimenti subiti da Andrea Damante, suo ex storico conosciuto nel programma Uomini e Donne.