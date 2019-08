Giulia De Lellis, rivelazione sul suo libro: “Mi ha fatto guarire, farà del bene”

Giulia De Lellis, nuovi importanti rivelazioni sul suo libro e speciale augurio

Ci siamo, Settembre è ormai alle porte e per Giulia De Lellis si sta avvicinando una giornata a dir poco importante. Il 17 infatti uscirà il suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza’ e lei naturalmente non sta più nella pelle. Per Giulia questa è una vera e propria novità anche perché è la prima volta che si è cimentata nella scrittura, pur essendo stata affiancata da una scrittrice professionista. La De Lellis però è molto legata ai suoi tantissimi fan, che non dimentica mai di ringraziare, ed ama dunque rivelare loro qualche dettaglio sulla sua prima fatica letteraria. Ieri sera ha fatto alcune rivelazioni a dir poco importanti augurandosi che il suo libro possa essere d’aiuto a qualcuno. Magari a chi sta attraversando un periodo non facile proprio a causa della sua vita sentimentale. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora divenuta famosissima influencer, ieri è stata una giornata a dir poco emozionante perché ha ricevuto la prima copia del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’.

Giulia De Lellis commossa: “Ho il mio libro tra le mani, non ci credo”

Ieri sera Giulia, dopo essere tornata da un faticoso ma soddisfacente impegno lavorativo, ha fatto delle Instagram Stories dove ha rivelato ai suoi fan: “Ho il mio libro tra le mani e non ci posso credere! Ovviamente la lacrimuccia mi uscita. Forse non troverò mai le parole giuste per spiegarvi quello che provo. Ho scritto questo libro perché poi ovviamente lo leggerete”. Il libro contiene, oltre ad una prefazione scritta da Giulia De Lellis, dei pensieri di Stella Pulpo (la scrittrice che l’ha affiancata) e delle dediche dirette proprio a lei. Inoltre, la modella romana ha inserito una dedica rivolta alla persona che l’ha ispirata della quale però non ne conosciamo ancora il nome. Non è sfuggita poi la frase scritta sul retro della copertina che contiene un messaggio a dir poco importante: “C’è una cosa che ho imparato, la più grande verità scoperta in questa grande disavventura: non amate con tutta l’anima chi vi ama solo a modo suo“.

Giulia De Lellis:“Questo libro mi ha fatto guarire, mi ha fatto del bene scriverlo”

È risaputo che scrivere è terapeutico e anche Giulia De Lellis ne ha dato conferma: “Forse non sarò mai brava abbastanza a descrivervi quante cose ho provato, quante cose ci sono qui, quanto mi è costato dirlo, ma quanto mi ha fatto del bene condividerlo, scriverlo, sfogarmi e riviverlo. Magari posso sembrare ripetitiva e pesante ma questo qui – ha detto mostrando il libro- diciamo che mi ha fatto guarire. Per qualsiasi motivo nel mondo sento che farà bene. Magari a pochi, pochissimi, però sento che a qualcuno servirà come è servito a me. Per lo meno è questo quello che mi auguro”.