Romina Pierdomenico raccomandata da Greggio? Costanzo zittisce tutti

Romina Pierdomenico a La sai l’ultima? con Ezio Greggio: le parole di Maurizio Costanzo

Continua a far chiacchierare la presenza di Romina Pierdomenico, soubrette ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, alla nuova edizione de La sai l’ultima? Com’è noto la showgirl è la fidanzata di Ezio Greggio anche se il conduttore ha precisato che non è stato di certo lui a raccomandarla per il revival dello storico programma Mediaset. Negli ultimi giorni è sceso in campo per difendere la coppia Maurizio Costanzo che, dopo aver guardato attentamente le prime puntate della trasmissione, non ha potuto fare a meno di notare la classe e bravura di Romina, che qualche mese fa ha lavorato nel corpo di ballo di Colorado.

Maurizio Costanzo difende Romina Pierdomenico a La sai l’ultima?

“A volte i luoghi comuni offuscano il giudizio. Invece è segno di intelligenza saper cambiare idea. E Romina è giovane, ma da diversi anni sta facendo esperienza nel mondo dello spettacolo”, ha premesso Maurizio Costanzo nella rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo da anni. “Sarà anche la fidanzata di un personaggio famoso ma un professionista come Greggio non si esporrebbe tanto per una persona incompetente. Lui stesso ha precisato che non è stata una sua scelta quella di avere al fianco la donna nel programma di Canale 5, ma che è stata scelta per via delle sue qualità. E visto come si sta muovendo, con discrezione e grazia, c’è da credergli”, ha aggiunto il marito di Maria De Filippi.

Amore a gonfie vele tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno coppia fissa dall’estate 2018. In realtà i due si sono conosciuti un anno prima ma erano impegnati in altre relazioni. In particolare Greggio è stato legato per otto anni a Simona Gobbi, una ragazza di trent’anni che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo un’estate di fuoco, Ezio è corso in Abruzzo per conoscere la famiglia di Romina. La storia con la Pierdomenico è dunque più seria che mai.