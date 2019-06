Ezio Greggio a La sai l’ultima?: nessuna raccomandazione per la fidanzata Romina Pierdomenico

La presenza di Romina Pierdomenico a La sai l’ultima? ha scatenato più di qualche critica. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è attualmente fidanzata con Ezio Greggio, conduttore della nuova edizione della trasmissione di Canale 5. Una storia che va avanti da tempo ma che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno per via della differenza d’eta: Romina, che in passato ha provato a conquistare il tronista Amedeo Barbato ha solo 26 anni, mentre il conduttore Mediaset ben 65 anni. Una differenza che però i diretti interessati non percepiscono, tanto che la loro relazione procede a gonfie vele. E alla stampa Greggio ha chiarito che non c’è stato alcuna raccomandazione da parte sua nei confronti di Romina: è stata l’azienda a chiedere della soubrette dopo averla vista in azione a Colorado, dove faceva parte del corpo di ballo.

Le parole di Ezio Greggio sulla fidanzata Romina Pierdomenico

“Non è stata mia l’idea di far partecipare Romina a La sai l’ultima? ma di Mediaset: volevano vederla di nuovo in un programma comico dopo l’ottima figura che ha fatto nell’ultima edizione di Colorado, di cui è stata una delle ballerine. Così mi hanno proposto di arruolarla nel nostro cast”, ha spiegato Ezio Greggio al settimanale Di Più Tv. “Oltre ad essere una donna dal fascino indiscutibile, Romina è brillante, dotata di grande ironia, e ha pure studiato recitazione: perciò sarà un’ottima spalla. Sono certo che la sua presenza arricchirà ancora di più il nostro programma e anche la gara tra i barzellettieri”, ha aggiunto lo storico volto di Striscia la notizia.

Amore a gonfie vele tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno coppia fissa dall’estate 2018. In realtà i due si sono conosciuti un anno prima ma erano impegnati in altre relazioni. In particolare Greggio è stato legato per otto anni a Simona Gobbi, una ragazza di trent’anni che non fa parte del mondo dello spettacolo. Dopo un’estate di fuoco, Ezio è corso in Abruzzo per conoscere la famiglia di Romina. La storia con la Pierdomenico è dunque più seria che mai.