Ezio Greggio e Romina escono alla scoperto: le foto della coppia in vacanza

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno ufficialmente insieme: le foto delle vacanze in coppia

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico stanno ufficialmente insieme. Dopo essere stati paparazzati in compagnia in questi giorni la coppia è stata beccata a Montecarlo dove, entrambi, non hanno potuto evitare gli occhi indiscreti dei fotografi. Archiviata la sua storia passata, dunque, Ezio Greggio sembrerebbe pronto a buttarsi in una nuova avventura insieme a Romina. I due, ricordiamolo, si sono conosciuti l’anno scorso. Sia la Pierdomenico che il conduttore erano però impegnati in altre relazioni. Un anno dopo, liberi da legami, il loro amore ha tuttavia avuto la meglio, e le foto delle loro vacanze lo dimostrano.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico insieme a Monte Carlo: le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi

È una complicità innegabile quella di Ezio Greggio e Romina. Immortalati in questi giorni dai fotografi di Chi, infatti, i due sono apparsi più uniti che mai. Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sembrano felici e innamorati e, stando alle foto pubblicate, pronti anche ad uscire allo scoperto. I due, dopo un breve ma romantico break a Monte Carlo, voleranno presto a Formentera per continuare insieme le vacanze di coppia. Questa storia nata da poco, viste le premesse, sembra davvero destinata a durare ancora molto.

Ezio Greggio dopo Simona Gobbi ci riprova con Romina: il nuovo amore del conduttore di Striscia la Notizia

Ezio Greggio, dopo cinque anni trascorsi insieme alla fidanzata storica Simona Gobbi, sembrerebbe essere pronto oggi a rimettersi in gioco in amore insieme a Romina Pierdomenico. Dopo essere stati beccati dai paparazzi, adesso, i due non sembrano più intenzionati a nascondere il loro amore. Si tratta di un flirt estivo oppure per il conduttore di Striscia la Notizia questo è solo l’inizio di un’altra grande e importante storia d’amore? Ovviamente noi, al momento, non possiamo rispondere a questa domanda. Per saperne di più, quindi, non ci resta che aspettare.