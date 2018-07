Ex corteggiatrice di Uomini e Donne fidanzata con Ezio Greggio: chi è?

Ezio Greggio e la nuova fidanzata: addio a Simona Gobbi?

Cinque anni d’amore per Ezio Greggio e Simona Gobbi. Una storia che ha fatto tanto discutere, soprattutto per i trentatré anni di differenza che li separavano. Una crisi iniziata nell’inverno del 2017, ma che è uscita allo scoperto solo qualche giorno fa quando la ragazza è volata in Calabria con le amiche. Senza il suo compagno storico. Probabilmente la scelta del conduttore di Striscia la Notizia di non voler mettere su famiglia ha portato alla rottura questo rapporto. In realtà sembra che nella vita di Greggio sia arrivata una nuova fanciulla e anche in questo caso più piccola di lui. In realtà ancora più piccola di Simona Gobbi. Siamo parlando di un volto noto al pubblico di Canale 5.

Ezio Greggio e la nuova fidanzata: svelata l’identità

Il settimanale Spy di Alfonso Signorini ha paparazzato Ezio Greggio al ristorante Angolo di Casa a Milano in compagnia di Romina Pierdomenico, modella del marchio Cotril, nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lui 64 anni, lei 25. La differenza d’età è tanta, eppure dagli scatti pubblicati dal giornale in questione i due appaiono sereni. Forse un momento di rinascita per la ragazza che in passato è stata vittima di stalking. “La violenza psicologica non è meno grave di quella fisica. Questa persona mi ha tolto la serenità e il sonno, mi ha danneggiata sul lavoro, mi ha rovinato la vita sentimentale. Sono diventata diffidente verso gli uomini. Ho paura anche di un invito per un caffè“, dichiarava solo due anni fa. Forse con la vicinanza di Ezio è tutto passato?

Romina Pierdomenico: chi è?

Romina Pierdomenico ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi alla fine del 2015 come corteggiatrice di Amedeo Barbato. Ancora prima però era apparsa sul piccolo schermo nel corso della prima edizione di Temptation Island, dove vestiva i panni della tentatrice. Ma non è finita qui. Nel 2012 Romina ha partecipato a Miss Italia nelle vesti di Miss Abruzzo e riscuotendo un enorme successo visto che si è classificata addirittura seconda (stiamo parlando dell’edizione vinta da Giusy Buscemi, per intenderci).